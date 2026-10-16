Empresário de Santa Teresa foragido há mais de um mês tem 5 mandados de prisão

Segundo o MPES, em 2 de dezembro de 2025, o empresário destruiu, sem autorização, três áreas de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, que somavam 1.847 metros quadrados. Os locais ficam em uma zona de preservação ambiental e, parcialmente, em uma área de reserva legal, na zona rural de Santa Teresa.





A denúncia também aponta descumprimento de um embargo imposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) em junho de 2021. Conforme a acusação, houve plantio de capim em 207 metros quadrados da área embargada, além de limpezas periódicas e outras intervenções que dificultariam a regeneração natural da vegetação.