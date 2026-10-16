AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crimes ambientais

Empresário de Santa Teresa foragido há mais de um mês tem 5 mandados de prisão

Dono da Caravaggio Imóveis, Élcio Edimar Thomazini é investigado por crimes ambientais e também é alvo de mandados relacionados a suspeitas de estelionato e irregularidades no parcelamento do solo

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 07:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2026 às 07:44

O empresário Élcio Edimar Thomazini, dono da imobiliária Caravaggio Imóveis, em Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, está foragido há mais de um mês e tem cinco mandados de prisão expedidos entre 10 e 28 de setembro. Além de investigações por crimes ambientais, ele é alvo de mandados relacionados a suspeitas de estelionato e de irregularidades no parcelamento do solo.


Em 14 de setembro, A Gazeta noticiou que a Justiça havia decretado a prisão preventiva do empresário por suspeita de destruir vegetação nativa da Mata Atlântica e descumprir um embargo ambiental. A decisão, proferida em 9 de setembro, também recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Mandados de prisão de Élcio Edimar Thomazini
Denúncia aponta destruição de Mata Atlântica

Segundo o MPES, em 2 de dezembro de 2025, o empresário destruiu, sem autorização, três áreas de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, que somavam 1.847 metros quadrados. Os locais ficam em uma zona de preservação ambiental e, parcialmente, em uma área de reserva legal, na zona rural de Santa Teresa.


A denúncia também aponta descumprimento de um embargo imposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) em junho de 2021. Conforme a acusação, houve plantio de capim em 207 metros quadrados da área embargada, além de limpezas periódicas e outras intervenções que dificultariam a regeneração natural da vegetação.

Segundo o MPES, empresário destruiu 1,8 mil m² de vegetação nativa em Santa Teresa
Segundo o MPES, empresário destruiu 1,8 mil m² de vegetação nativa em Santa Teresa Crédito: Divulgação | MPES
MPES cita histórico de processos ambientais

O Ministério Público informou que o empresário responde a 15 ações penais por crimes ambientais em diferentes localidades de Santa Teresa, incluindo Caravaggio, Tabocas/Alto Caldeirão, Alto Santo Antônio, Valão de São Pedro e Valão de São Lourenço.


Um dos processos resultou em condenação a quatro anos e sete meses de prisão, ainda sujeita a recurso. O MPES também mencionou outras investigações e ações cíveis e apontou risco de reiteração das condutas para fundamentar o pedido de prisão preventiva.

Mandados envolvem diferentes suspeitas

Os mandados expedidos entre 10 e 28 de setembro citam dispositivos da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), do Código Penal e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/1979). Entre os dispositivos informados estão os relacionados a danos à vegetação, atividades potencialmente poluidoras, estelionato e parcelamento irregular do solo.


Na decisão relacionada à denúncia ambiental, a Justiça também proibiu novas obras, desmatamentos, movimentações de terra, jardinagem, exploração econômica ou outras intervenções na área embargada. O descumprimento pode resultar em multa de R$ 100 mil.


O caso segue em andamento, e o empresário tem direito à ampla defesa e ao contraditório. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Elcio para manifestação.

Veja Também 

Fiscalização mirou no combate da produção clandestina de carvão vegetal no norte do estado.

Mais de duas toneladas de carvão vegetal são apreendidas em Conceição da Barra

Samarco

Recuperação ambiental do Rio Doce une natureza e comunidades

Ação judicial questiona aterros em áreas de manguezal de Cariacica

Iphan volta atrás e diz que obras em Cariacica foram liberadas após estudos arqueológicos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa Montanhas Região Serrana do ES Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço (MDB) disputa reeleição ao governo estadual em segundo turno.
Quaest: 57% aprovam e 18% desaprovam governo de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 19 a 25 de outubro de 2026
Imagem de destaque
Amyr Klink ganha filme e explica por que não quis ajudar a filha Tamara a virar navegadora: 'História se constrói, não se herda'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados