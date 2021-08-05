Empresário condenado pela morte de Gabriela Chermont no ES sai da prisão

O advogado do empresário, Raphael Câmara, destacou que o habeas corpus foi concedido por unanimidade de votos. "A defesa demonstrou que Luiz Cláudio é inocente e que a prisão era desnecessária. As provas técnicas apresentadas pela Polícia Civil demonstram que a jovem se matou", afirmou à reportagem.

À época, um exame toxicológico apontou que ele tinha feito uso de cocaína e álcool. Para a família da vítima, esses fatores poderiam ter contribuído para a ação violenta do acusado. Já a defesa dele afirma que a jovem cometeu suicídio e que o casal teve um relacionamento saudável de quatro anos.