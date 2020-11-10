Caso Gabriela Chermont: 'São 24 anos de sofrimento', diz mãe sobre julgamento

Eroteides Regattieri, mãe de Gabriela Chermont Crédito: TV Gazeta

"Hoje eu honro a memória da minha filha". A frase, que revela o desejo de justiça, é de Eroteídes Chermont, mãe de Gabriela Chermont, que, após nove adiamentos verá, nesta terça-feira (10) o ex-namorado da filha, Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, sentar no banco dos réus. A frase, que revela o desejo de justiça, é de Eroteídes Chermont, mãe de Gabriela Chermont, que, após nove adiamentos verá, nesta terça-feira (10) o ex-namorado da filha, Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, sentar no banco dos réus. O júri popular acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta, 24 anos depois do crime

"Confio na demonstração de magnitude e excelência do Ministério Público. Hoje eu honro a memória da minha filha. Tenho certeza que a justiça será feita. Espero que não haja nenhuma procrastinação mais. Foram 24 anos de sofrimento, um sofrimento eterno. Quem perde um filho jamais vai voltar a beijá-lo, jamais vai voltar a vê-lo. Uma mãe que tem um filho preso, ela vai beijá-lo e vai tê-lo de volta. Uma mãe que sepulta um filho, nunca mais vai tê-lo. Eu nunca mais vou ter a minha filha, então eu quero honrar a memória dela e quero que a justiça seja feita. Eu tenho convicção que a justiça será feita", afirmou Eroteídes, em entrevista à TV Gazeta.

Para a mãe, foram longos anos de espera pela solução do caso. Eroteídes diz não ter dúvidas de que a filha foi assassinada na madrugada de 21 de setembro de 1996 e que há provas suficientes do crime.

"Não tenho nenhuma dúvida do que aconteceu. Isso será comprovado pelos laudos, embora alguns laudos, por incompetência ou má-fé tenham sido desviados, ou mal feitos, mas têm os que comprovam a existência de um crime", disse a mãe.

24 ANOS DE ESPERA

O caso tramita na Justiça há 24 anos e o julgamento foi adiado por nove vezes, a última no dia 28 de abril, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Gabriela Chermont morreu na madrugada de 21 de setembro de 1996 Crédito: Arquivo da família

As últimas movimentações no processo contaram com a juntada de uma manifestação por parte do Ministério Público Estadual (MPES), tratando da potencialização da cocaína com o uso de bebida alcoólica, mistura consumida por Luiz Cláudio, segundo exames e de uma resposta apresentada pela defesa do réu, alegando que o MP não teria cumprido prazo hábil para anexar o documento, impossibilitando a leitura pela defesa do acusado.

No entanto, em decisão do magistrado André Guasti Motta no domingo (8), entendeu-se que o Ministério Público respeitou a determinação de antecedência de 3 dias úteis, já que a manifestação foi juntada aos autos no último dia 4. Além disso, o magistrado entendeu que os documentos anexados pelo MP não tinham ligação direta com os fatos do processo, o que sequer necessitava que fossem submetidos à análise pela defesa.

O QUE DIZ A DEFESA DO RÉU

Procurada pela reportagem, a defesa do réu, desempenhada pelo advogado Raphael Câmara, afirmou que aguarda com serenidade o julgamento. "Estamos confiantes na absolvição do réu, porque todas as provas técnicas realizadas pela Polícia Civil indicam de forma assertiva e clara o suicídio da jovem", disse.

Na tarde desta terça (10), a defesa do réu enviou nota à reportagem de A Gazeta, reafirmando a inocência de Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg. Veja a nota na íntegra.

"Há depoimentos e laudos técnicos que apontam para o fato de que Gabriela Chermont cometeu suicídio. Essa é a tese da defesa no júri. Acreditamos que o julgamento após tantos anos vai acabar com o sofrimento na vida de duas famílias, trazendo a verdade. Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg é inocente e espera por esse julgamento há mais de duas décadas. E vai mostrar que o suicídio, na época um tema tratado como tabu, foi o real motivo da morte de Gabriela.

Laudo médico que consta dos autos aponta que a vítima morreu de politraumatismo, em consequência do impacto violento da queda do 12º andar do prédio, em movimento causado pela própria vítima.

Além disso, a perícia mostra que não houve luta corporal, nem vestígios de sangue no apartamento atestado pelo exame de DNA. A defesa acredita que a verdade vai ser restabelecida a partir deste júri."

RELEMBRE O CASO

Segundo o processo, a jovem e o empresário, Luiz Claudio, teriam rompido o relacionamento e, por indicação de colegas de faculdade, ela teria passado a conhecer um outro rapaz. Em uma das situações em que teriam saído juntos, para um bar na Praia da Costa, amigos do ex-namorado teriam visto e contado para ele. Nesta situação, o denunciado pelo crime teria passado a fazer ligações telefônicas para Gabriela, até que teriam combinado um encontro na noite de 20 de setembro de 1996.

Testemunhas nos autos do processo relatam que o ex-casal se dirigiu a um bar em Jardim da Penha e que depois foram ao Apart Hotel, onde ficaram hospedados no apartamento de número 1.204. Luiz Claudio, a partir daí, afirma que os dois mantiveram relações sexuais, enquanto a defesa da família da vítima alega que não e que, em vez disso, teriam ocorrido diversas agressões, causando inclusive quebras de dentes e escoriações na lombar de Gabriela, desencadeando, por fim, no arrastamento e projeção da vítima pela sacada.