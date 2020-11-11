Caso Gabriela Chermont: julgamento tem continuidade nesta quarta-feira

Iniciado nesta terça-feira (10), o júri popular que deverá condenar ou absolver o acusado de matar a jovem Gabriela Chermont, o réu Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, terá continuidade a partir das 9h30 desta quarta-feira (11). O julgamento acontece após nove adiamentos e 24 anos de espera.
O júri popular acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. O caso, que tramita na Justiça há mais de duas décadas, foi adiado pela última vez no dia 28 de abril, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Caso Gabriela Chermont - julgamento tem continuidade nesta quarta-feiras
Sete jurados quatro mulheres e três homens foram sorteados para participar do julgamento e definir o destino do réu.
Nesta quarta-feira (11), dando continuidade à audiência, deverão depor a quinta e última testemunha da acusação e sete testemunhas trazidas pela defesa do réu.
O PRIMEIRO DIA
A primeira testemunha ouvida foi a mãe de Gabriela, Eroteídes Chermont. "Hoje eu honro a memória da minha filha. Eu tenho certeza que a justiça será feita. Espero que não haja nenhuma mais procrastinação. São 24 anos de sofrimento", disse Eroteídes.
Em seguida, foram ouvidas uma amiga da vítima, o delegado que presidiu o caso e um perito de São Paulo que avaliou os laudos feitos à época. A expectativa inicial era de que a quinta e última testemunha de acusação, um psiquiatra forense vindo de São Paulo, também fosse ouvido nesta terça-feira, mas o depoimento dele ficou para o dia seguinte.
Por volta das 20h50 foi encerrado o primeiro dia de julgamento do caso, que será retomado na manhã desta quarta-feira (11).
O CASO
Gabriela morreu após cair do décimo segundo andar do Apart Hotel La Residence, um hotel na Mata da Praia, em Vitória, na madrugada de 21 de setembro de 1996. O ex-namorado da jovem, Luiz Cláudio Ferreira Sardenberg, é acusado pelo crime de homicídio. A defesa do empresário, no entanto, alega que a vítima cometeu suicídio.
Segundo o processo, a jovem e o empresário, Luiz Claudio, teriam rompido o relacionamento e, por indicação de colegas de faculdade, ela teria passado a conhecer outro rapaz. Em uma das situações em que teriam saído juntos, para um bar na Praia da Costa, amigos do ex-namorado teriam visto e contado para ele. Nesta situação, o denunciado pelo crime teria passado a fazer ligações telefônicas para Gabriela, até que teriam combinado um encontro na noite de 20 de setembro de 1996.
Testemunhas nos autos do processo relatam que o ex-casal se dirigiu a um bar em Jardim da Penha e que depois foram ao Apart Hotel, onde ficaram hospedados no apartamento de número 1.204.
Luiz Claudio, a partir daí, afirma que os dois mantiveram relações sexuais, enquanto a defesa da família da vítima alega que não e que, em vez disso, teriam ocorrido diversas agressões, causando inclusive quebras de dentes e escoriações na lombar de Gabriela, desencadeando, por fim, no arrastamento e projeção da vítima pela sacada. Um exame toxicológico realizado à época identificou que o comerciante teria feito uso de cocaína, ao contrário da alegação dele, no sentido de ter tomado apenas cerveja.
Por nota, a defesa do réu afirmou que há depoimentos e laudos técnicos que apontam para o fato de que Gabriela Chermont cometeu suicídio.