Caso Gabriela Chermont: júri deve acontecer nesta terça (10) no ES

Gabriela Chermont morreu na madrugada de 21 de setembro de 1996 Crédito: Arquivo da família

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As últimas movimentações no processo contaram com a juntada de uma manifestação por parte do Ministério Público Estadual (MPES), tratando da potencialização da cocaína com o uso de bebida alcoólica, mistura consumida por Luiz Cláudio segundo exames e de uma resposta apresentada pela defesa do réu, alegando que o MP não teria cumprido prazo hábil para anexar o documento, impossibilitando a leitura pela defesa do acusado.

No entanto, em decisão do magistrado André Guasti Motta neste domingo (08), entendeu-se que o Ministério Público respeitou a determinação de antecedência de 3 dias úteis, já que a manifestação foi juntada aos autos no último dia 04. Além disso, o magistrado entendeu que os documentos anexados pelo MP não tinham ligação direta com os fatos do processo, o que sequer necessitava que fossem submetidos ao contraditório, ou seja, à análise pela defesa.

Para a mãe da jovem Gabriela, Eroteides Regattieri, a expectativa que fica é de que a justiça será feita. "Acho que agora vai né. Minha expectativa é de que agora vai ter júri, de que não tem mais condições de procrastinar. Estou confiante de que esse ciclo será encerrado, o que será bom para a acusação e para a própria defesa, para finalmente encerrar isso tudo. Sempre existe a possibilidade de apresentarem um atestado de última hora, mas acho que se fosse para adiar, isso já teria ocorrido", desabafou.

Eroteides diz estar confiante com o resultado que virá. "É tudo tão difícil. Espero que aconteça logo o julgamento e que não haja mais uma tentativa da defesa de impedir. Estou, com certeza, confiante no resultado. A justiça uma hora é feita e a lei de ação e reação também se aplica aos relacionamentos humanos. Chegou a hora do compromisso dele com o universo, do réu sofrendo a pena dele. Não desejo vingança, ele está nas mãos da Justiça. Só espero mesmo que a memória da minha filha seja honrada e tenho certeza que será", concluiu.

DEFESA DO RÉU

Procurada pela reportagem, a defesa do réu, desempenhada pelo advogado Raphael Câmara, afirmou que aguarda com serenidade o julgamento. "Estamos confiantes na absolvição do réu, porque todas as provas técnicas realizadas pela Polícia Civil indicam de forma assertiva e clara o suicídio da jovem", disse.

RELEMBRE O CASO

Segundo o processo, a jovem e o empresário, Luiz Claudio, teriam rompido o relacionamento e, por indicação de colegas de faculdade, ela teria passado a conhecer um outro rapaz. Em uma das situações em que teriam saído juntos, para um bar na Praia da Costa, amigos do ex-namorado teriam visto e contado para ele. Nesta situação, o denunciado pelo crime teria passado a fazer ligações telefônicas para Gabriela, até que teriam combinado um encontro na noite de 20 de setembro de 1996.

Testemunhas nos autos do processo relatam que o ex-casal se dirigiu a um bar em Jardim da Penha e que depois foram ao Apart Hotel, onde ficaram hospedados no apartamento de número 1.204. Luiz Claudio, a partir daí, afirma que os dois mantiveram relações sexuais, enquanto a defesa da família da vítima alega que não e que, em vez disso, teriam ocorrido diversas agressões, causando inclusive quebras de dentes e escoriações na lombar de Gabriela, desencadeando, por fim, no arrastamento e projeção da vítima pela sacada.