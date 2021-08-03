STJ liberta empresário acusado de matar Gabriela Chermont

A jovem Gabriela Chermont foi assassinada há 24 anos Crédito: Arquivo da família

A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a liberdade, nesta terça-feira (3) à tarde, do empresário Luiz Cláudio Sardenberg, réu no caso Gabriela Chermont e que estava preso após julgamento desde novembro do ano passado. Agora o réu terá o direito de aguardar em liberdade até que o recurso já apresentado pela defesa seja julgado novamente.

A decisão do STJ foi confirmada para a coluna pelo advogado Sandro Câmara, que atua na defesa do empresário.

O júri popular, que havia sido adiado nove vezes, teve a duração de três dias. Sete jurados — quatro mulheres e três homens — foram sorteados para participar do júri popular e definir o destino do réu.

A tese da acusação, desenvolvida pelo Ministério Público junto à assistência de acusação, contratada pela família da vítima, sustentou a impossibilidade de suicídio, haja vista que Gabriela nunca enfrentou depressão, tendo sido uma jovem feliz e cheia de amigos.

Além disso, a acusação apontou o uso de drogas como cocaína pelo réu, somado ao uso de álcool, o que poderia ter contribuído para a ação violenta do empresário contra a jovem.

Sardenberg e a defesa sempre alegaram inocência, apresentando laudos e perícias. A defesa apontou a tese do suicídio pela vítima, que teria mantido um relacionamento saudável de quatro anos com o empresário.

Para o advogado Sandro Câmara, a decisão do STJ faz justiça porque restaura o direito de Sardenberg, “e de todo e qualquer cidadão”, de aguardar em liberdade o recurso já apresentado pela defesa. "Esta é uma das mais importantes garantias estabelecidas pela Constituição Federal, derivada do denominado princípio da presunção de inocência”, diz o advogado.