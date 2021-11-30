Emboscada: o que diz a PM sobre confronto com 3 mortos no ES

Local estava com acesso trancado na manhã desta terça-feira Crédito: Rosi Bredofw/TV Gazeta Norte

TV Gazeta Norte, até determinado ponto era possível chegar de carro. Depois, apenas por caminhada. Os militares passaram por áreas alagadas, com água na altura da cintura. Houve conflito entre polícia e suspeitos em momentos distintos, em dois acampamentos. De acordo com o comandante da Polícia Militar em São Mateus, Capitão Bergamim, à, até determinado ponto era possível chegar de carro. Depois, apenas por caminhada. Os militares passaram por áreas alagadas, com água na altura da cintura. Houve conflito entre polícia e suspeitos em momentos distintos, em dois acampamentos.

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A PM afirma que, ao serem recebidos com tiros, os policiais revidaram e um homem identificado como Thiago Freitas de Jesus morreu no local. Segundo a PM, foi necessário aumentar o efetivo na ação, com o apoio da Força Tática e de um cão farejador. Ao seguirem o trajeto, os policiais perceberam que os indivíduos tentaram preparar uma armadilha e os acompanharam por uma trilha.

No acampamento seguinte, após disparos, morreu Caíque de Souza Lima, reconhecido pela polícia como o chefe do tráfico na região do confronto. Um outro homem faleceu na cena, porém ainda não foi identificado. Um membro do grupo ainda conseguiu fugir.

Caíque de Souza Lima, segundo a PM, chefe do tráfico morto Crédito: Divulgação/PM

Nenhum policial ficou ferido e drogas foram apreendidas. Ao todo, 72 pedras de crack, 36 papelotes de cocaína, uma bucha grande de maconha. Também outros materiais, como carregadores, munições e detector de metais foram encontrados. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML). A reportagem procurou a Polícia Civil, mas, até o momento, não obteve retorno.

Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte