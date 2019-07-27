Bairro das Laranjeiras

Em um trecho de 750 metros, tentativa de homicídio e assalto na Serra

As duas ocorrências foram por volta das 21 horas. Moradores relatam que onda de assaltos é frequente na região do Bairro das Laranjeiras

A noite desta sexta (26) foi difícil para quem mora no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Um assalto a uma lanchonete e uma tentativa de homicídio aconteceram numa distância de 750 metros um do outro. As duas ocorrências foram por volta das 21 horas. Moradores relatam que onda de assaltos é frequente na região. Recente reportagem do Gazeta Online mostrou que a disputa pelo tráfico tem levado terror ao bairro.

Num beco próximo à Avenida Guaianazes um jovem de 16 anos levou um tiro nas costas. Segundo testemunhas, que preferiram não se identificar, a vítima estava encostada numa árvore à espera de alguém para cobrar uma dívida de R$ 100.

Durante esse tempo, dois homens chegaram no beco e um deles efetuou o disparo com arma de fogo. As pessoas contaram que não conhecem a vítima, que foi socorrida e encaminhada para o hospital Jayme Santos Neves.

Segundo a Polícia Civil, ainda ninguém foi preso. “O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas”, pontuou.

ROUBO

Já na rua Timbiras, próxima de onde ocorreu uma tentativa de homicídio, três pessoas que estavam numa lanchonete foram assaltadas. Um rapaz de 17 anos, que trabalha no local e preferiu não se identificar, disse que dois clientes que estavam no estabelecimento tinham acabado de pedir um suco.

Quando o rapaz foi buscar a polpa de suco, João Paulo da Conceição, de 23 anos, Welson Carvalho de Souza, de 27 anos, entraram na lanchonete, enquanto Aryel do Carmo Araújo, de 22 anos, ficou dentro do carro, um Kadett branco. A vítima disse que, ao voltar para fazer o suco, viu os dois dentro do estabelecimento.

Enquanto Welson foi atrás dele para pegar o dinheiro do caixa, João Paulo ficou por conta de roubar o casal e, inclusive, colocou a faca no pescoço da mulher. Foram levados R$ 7 do estabelecimento, dois celulares, cartão e dinheiro do casal.

“Não consegui reagir porque o outro estava com uma faca no pescoço da cliente. Nessa hora tentei ficar tranquilo. Eu me senti responsável pela vila dela, não poderia reagir”, contou.

FUGA

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos saíram andando e o proprietário gritou por socorro. Os três ainda conseguiram fugir, mas foram alcançados pela Polícia Militar na entrada do bairro Feu Rosa, na Serra. Eles foram autuados por roubo e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O celular foi recuperado.

O comerciante contou que os roubos no bairro estão recorrentes e estão deixando a população com medo. “Aqui está ocorrendo muitos assaltos. Ontem mesmo o comércio de uma conhecida foi roubado, acredito que foram as mesmas pessoas. Espero que eles fiquem presos”, relatou.

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que a região conta com policiamento preventivo 24h por dia e ressalta que ações ostensivas, como abordagens diversas, pontos base e cercos táticos, acontecem diariamente em pontos simultâneos da região, e vem apresentando um resultado positivo, com detenções, recuperação de itens furtados ou roubados e apreensões diversas.

“A Polícia Militar conta sempre com o apoio da população para que uma viatura seja acionada imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, via 190, tornado o serviço prestado ainda mais eficaz”, destacou.

ENTREVISTA

"Tentei ficar tranquilo", diz rapaz de 17 anos

O que aconteceu?

Meu cliente pediu um suco, eu fui buscar a polpa para fazer. Quando eu olhei para o cliente para levar o suco, eles (assaltantes) já estavam roubando. Um deles apontou a arma e falou comigo “Vamos fazer o caixa”. No caixa só tinha R$ 7 porque, geralmente, eu não deixo o dinheiro lá. Ele me pediu o celular e o notebook, mas eu disse que eram rastreados e não adiantaria nada. No que ele saiu a gente foi atrás, encontramos um policial, eles foram presos entrando de Feu Rosa, na Serra.

Ele chegou a apontar a arma?

Estava nítido que a arma era falsa, estava sem gatilho. Só não consegui reagir porque o outro estava com uma faca no pescoço da cliente. Nessa hora, tentei ficar tranquilo. Eu me senti responsável pela vila dela, não poderia reagir.

Como está a situação do bairro?

Aqui está ocorrendo muitos assaltos. Ontem mesmo o comércio de uma conhecida foi roubado, acredito que foram as mesmas pessoas. Espero que eles fiquem presos.





