Em 5 anos, PRF recuperou mais 1,6 mil veículos furtados ou roubados no ES

Balanço de 2019 a 2024 mostra avanço no combate a furtos e clonagens em rodovias federais capixabas, sobretudo nas BRs 101 e 262

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:44

PRF recupera mais de 1,6 mil veículos no ES nos últimos cinco anos Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo recuperou, entre 2019 e 2024, 1.647 veículos roubados ou furtados. O balanço foi divulgado na manhã desta segunda-feira (20) e reúne dados das ações de combate a furtos, roubos e adulterações veiculares realizadas pela corporação nas rodovias federais do Estado.

Segundo a PRF, a maioria dos veículos recuperados (1.041) é de automóveis, representando mais de 60% do total. A média anual é de cerca de 320 veículos recuperados por ano, resultado que, segundo a corporação, está ligado ao uso de novas tecnologias de identificação e à ampliação das fiscalizações nas estradas.

Grande parte dos casos envolve carros clonados, com sinais de adulteração em placas ou número de chassi, além de veículos com restrição de furto ou roubo que voltam a circular ilegalmente. A PRF também afirmou que esses veículos acabam sendo usados pelos criminosos.

A corporação destacou que, além de causar prejuízos às vítimas, esses veículos são frequentemente utilizados para a prática de outros crimes, como tráfico de drogas, contrabando e transporte de armas.

As operações se concentram em trechos estratégicos das BRs 101 e 262, principais rodovias federais do Espírito Santo, por onde circula boa parte do transporte de cargas e passageiros do Estado. Por serem rotas importantes de ligação com outros estados, esses trechos também são alvos de grupos criminosos.

O processo de identificação dos veículos inclui vistorias detalhadas, análise técnica de elementos veiculares e consultas em bancos de dados integrados. A PRF afirma que o enfrentamento desse tipo de crime depende também de integração com outras forças de segurança e da capacitação contínua dos policiais.

A corporação avalia que a cooperação entre instituições tem contribuído para fortalecer o combate ao crime organizado e aumentar a segurança nas rodovias federais capixabas.

