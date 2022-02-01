Em 20 minutos, três motoristas de aplicativo são assaltados na Grande Vitória

Três motoristas de aplicativo acionaram a Polícia Militar na noite de segunda-feira (31), após serem rendidos por bandidos durante corridas na Grande Vitória. Os casos foram registrados em Vila Velha, Cariacica e Serra.
De acordo com os boletins da Polícia Militar, o primeiro acionamento foi por volta de 21h23, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. A vítima informou que teve o carro roubado por três homens amados. Eles bateram o carro contra uma mureta e fugiram em direção a uma mata, no bairro Central Carapina.
O segundo chamado foi recebido cinco minutos depois, às 21h27. O caso foi no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, onde um outro veículo, um Chevrolet Classic, pegou fogo na Rodovia Leste-Oeste. O motorista de aplicativo contou aos policiais que dois homens armados solicitaram a corrida e o renderam levando o carro e o celular.
Já às 21h44, um novo chamado. Dessa vez, um motorista contou que foi roubado em Nova Valverde, em Cariacica, por dois homens, sendo que um deles estava armado. Os dois suspeitos teriam fugido em direção a Nova Brasília, de acordo com a vítima.
Em nenhum dos casos os suspeitos foram presos. A Polícia Civil orientou as vítimas a registrarem o boletim de ocorrência para que os crimes sejam investigados.
Com informações do G1/ES