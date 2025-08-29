Briga por terra

“Eles eram tudo para mim”: irmão lamenta morte de casal em Alto Rio Novo

Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, e a esposa Ana Aparecida, de 48, foram assassinados a tiros por vizinho após discussão por terra; suspeito ainda não foi localizado

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:15 - Atualizado há 37 minutos

Josemar Anacleto, lamenta de irmão de Joel Anacleto da Silva e cunhada Ana Aparecida, assassinados em Alto Rio Novo. Crédito: Enzo Teixeira/TV Gazeta Norte

“Joel era meu amigo, meu irmão. Eles eram tudo para mim”, desabafou Josemar Anacleto, irmão de Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, assassinado a tiros junto à esposa Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o casal foi morto após uma discussão com o vizinho por causa de terra.

Josemar contou em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, que seu irmão deixa três filhos de outros relacionamentos. Segundo ele, Joel e Ana Aparecida eram pessoas tranquilas.

Eles não procuravam briga com ninguém. Meu irmão era uma pessoa boa, brincalhona. Eles vão deixar muita saudade Josemar Anacleto Irmão de Joel

Delegado detalha crime

O delegado Jorge William, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, divulgou um vídeo na manhã de sexta-feira (29) afirmando que o suspeito do crime é um vizinho que tentou interferir em uma obra na propriedade do casal, mas, após desentendimento, disparou contra eles.

Relembre o crime

O casal foi morto a tiros em Córrego Água Limpa, na zona rural de Alto Rio Novo. Joel foi assassinado dentro da cabine de uma retroescavadeira, e Ana Aparecida foi encontrada sem vida no chão. A Polícia Científica recolheu oito cápsulas deflagradas e 13 munições intactas de calibre .22.

Joel Alcântara da Silva, de 44 anos, e sua esposa, Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48 anos, foram mortos a tiros em Alto Rio Novo. Crédito: Acervo Pessoal

Uma testemunha, que prestava serviço para Joel no momento do crime, relatou à polícia que o suspeito teria abordado o casal, iniciado uma discussão motivada por uma divisa de terra e saído do local. Minutos depois, retornou armado com um rifle e disparou contra as vítimas.

A Polícia Civil informou que Joel tentou se proteger entrando na cabine da retroescavadeira, mas foi atingido dentro da máquina. Ana também foi baleada. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu em um carro. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde serão submetidos à necropsia e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo e, até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia (181), uma linha de contato gratuita disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

