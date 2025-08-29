“Eles eram tudo para mim”: irmão lamenta morte de casal em Alto Rio Novo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:15
- Atualizado há 37 minutos
“Joel era meu amigo, meu irmão. Eles eram tudo para mim”, desabafou Josemar Anacleto, irmão de Joel Anacleto da Silva, de 44 anos, assassinado a tiros junto à esposa Ana Aparecida de Andrade Tempone, de 48, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o casal foi morto após uma discussão com o vizinho por causa de terra.
Josemar contou em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, que seu irmão deixa três filhos de outros relacionamentos. Segundo ele, Joel e Ana Aparecida eram pessoas tranquilas.
Josemar AnacletoIrmão de Joel
O delegado Jorge William, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, divulgou um vídeo na manhã de sexta-feira (29) afirmando que o suspeito do crime é um vizinho que tentou interferir em uma obra na propriedade do casal, mas, após desentendimento, disparou contra eles.
O casal foi morto a tiros em Córrego Água Limpa, na zona rural de Alto Rio Novo. Joel foi assassinado dentro da cabine de uma retroescavadeira, e Ana Aparecida foi encontrada sem vida no chão. A Polícia Científica recolheu oito cápsulas deflagradas e 13 munições intactas de calibre .22.
Uma testemunha, que prestava serviço para Joel no momento do crime, relatou à polícia que o suspeito teria abordado o casal, iniciado uma discussão motivada por uma divisa de terra e saído do local. Minutos depois, retornou armado com um rifle e disparou contra as vítimas.
A Polícia Civil informou que Joel tentou se proteger entrando na cabine da retroescavadeira, mas foi atingido dentro da máquina. Ana também foi baleada. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu em um carro. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde serão submetidos à necropsia e, posteriormente, liberados para os familiares.
A Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo e, até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia (181), uma linha de contato gratuita disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o