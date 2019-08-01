Ciúmes

Dupla suspeita de crime passional é presa na Serra

Isaac teria descoberto que Raynner, a vítima, tinha um relacionamento extraconjugal com a namorada dele e, por ciúmes, pediu ajuda a Sebastião para cometer o homicídio

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 15:56 - Atualizado há 6 anos

Acusados de matar entregador por ciúmes são presos na serra Crédito: Divulgação

Dois homens foram presos acusados de premeditar o assassinato do entregador Raynner Rocha de Jesus, de 22 anos, assassinado com cinco tiros no dia 12 de julho deste ano. Isaac Lima Gonçalves e Sebastião de Jesus Santos responderão por homicídio qualificado após planejarem a morte da vítima que estaria em um relacionamento extraconjugal com a namorada de Isaac.

O delegado adjunto da Polícia Civil, Ramiro Diniz, por meio da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) - Serra, explicou na manhã desta quinta-feira (31) o caso do crime passional que vitimou o entregador Raynner. De acordo com Ramiro, Isaac teria descoberto que a namorada estaria envolvida com a vítima, por isso premeditou o assassinato, envolvendo Sebastião, que o ajudou a conseguir informações de Raynner.

"A motivação é unicamente passional. A companheira do Isaac, um dos autores, estava mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima e Isaac descobriu. Sendo assim, Isaac chamou o Sebastião para juntos cometerem o crime. O Isaac tinha medo de ser reconhecido e, por isso, pediu ao amigo Sebastião que levantasse informações sobre a vítima. Tudo isso nos momentos que antecederam o crime", explica o delegado.

Imagens da câmera de segurança da lanchonete em que Raynner trabalhava registraram o momento em que Sebastião chega de carro e entra no local para, de forma disfarçada, saber quem era a vítima. Enquanto isso, Isaac esperou dentro do veículo, já armado, a saída do entregador para atirar.

"O próprio Isaac falou que desde que ele descobriu o relacionamento ele vinha premeditando o crime, então ele já estava ciente de que tudo iria acontecer e determinado a fazer o que fez", afirma Diniz.

Câmeras de segurança da lanchonete em que Raynner trabalhava registraram o momento em que Sebastião chega ao local no dia do crime Crédito: Reprodução

DEFESA CONTESTA

O advogado de Isaac e Sebastião esteve na delegacia nesta quinta-feira (1º) e deu outra versão ao que aconteceu. Segundo ele, não houve crime premeditado, mas um crime por impulso.

"Foi uma fatalidade que o Isaac, por ciumes, acabou matando esse rapaz, e que a gente vai provar que não teve premeditação e que ele realmente matou e vai pagar pelo erro, mas na medida. E o Sebastião não sabia realmente que o Isaac iria fazer o que fez", diz o advogado de defesa dos acusados.

Em contrapartida, o delegado Ramiro Diniz afirma que tanto Isaac quando Sebastião confessaram ter planejado o assassinato e que Sebastião sabia do crime e inclusive foi quem entregou a arma ao amigo.

"O Sebastião estava ciente de tudo o que ia ocorrer, foi o Sebastião quem passou a arma para o Isaac, segundo o próprio Sebastião confessou isso, e perguntou à vítima se ela realmente se tratava do Raynner, tendo ele confirmado e, então, Isaac cometido o crime. Todos os elementos de convicção que estão no inquérito apontam que o Sebastião tinha ciência desde o começo do crime que ia ocorrer".

Segundo informações da polícia, os acusados responderão por Homicídio Qualificado e já estão no presídio.

Com informações de Andre Falcão, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta