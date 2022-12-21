Dupla sequestra mãe e filha e faz compra com cheque de vítima em Vitória

Mãe e filha foram abordadas por assaltante no bairro Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Oliveira Alves

Mãe e filha passaram por momentos de sufoco na noite desta terça-feira (20), após sofrerem um sequestro-relâmpago no bairro Jardim da Penha , em Vitória . Um assaltante, que usava uma máscara e aparentava estar armado, rendeu o carro da família, entrou no veículo, e seguiu em direção a um shopping localizado na Enseada do Suá.

No caminho até o centro comercial, o criminoso parou na Praia do Canto , onde um comparsa entrou no veículo da família.

Ao chegar no shopping, os assaltantes obrigaram a mãe a preencher um cheque no valor de 2 mil. De posse do mesmo, além do cartão de crédito e o telefone da vítima, os suspeitos fizeram compras no local.

Logo após a ação, os criminosos libertaram a família, fugiram e ainda não foram encontrados.

Crimes do tipo em alta

Crimes como esse estão acontecendo com frequência na Grande Vitória. O último foi no dia 13 de dezembro, quando um grupo de assaltantes fez duas vítimas em pouco mais de duas horas.

A primeira delas foi uma dentista, rendida e sequestrada perto de uma praça, também no bairro Jardim da Penha. Com o carro da vítima, os suspeitos ainda assaltaram outra pessoa: um motorista de 46 anos, que estava com a esposa e o filho de seis anos. Os criminosos exigiram que as vítimas fizessem transferências bancárias, via pix.

De acordo com a Polícia Civil , foram 14 casos de sequestros relâmpagos em todo o ano de 2021. Neste ano, até novembro, crimes deste tipo já somavam 23 casos.

O aumento fez a corporação montar um núcleo especializado para investigar este tipo de ação. "Esse núcleo já foi criado, com policiais treinados. Agora, com ferramentas de inteligência, com o centro inteligente, e com outras ferramentas que a Polícia Civil possui, iremos investigar e, futuramente, prender esses criminosos que insistem em cometer este tipo de crime", ressaltou o delegado Gabriel Monteiro.