Dentista é sequestrada ao sair do pilates em Jardim da Penha e obrigada a fazer Pix

Mais um caso de sequestro em que a vítima é obrigada a fazer transferências bancárias via Pix foi registrado na tarde desta segunda-feira (12). Desta vez, uma dentista de 43 anos foi abordada e sequestrada por criminosos ao sair da aula de pilates no bairro Jardim da Penha, em Vitória, enquanto entrava em seu carro.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que, no tempo em que ficou em poder dos bandidos, eles a ameaçaram e a obrigaram a fazer as transferências bancárias via Pix.

De acordo com a ocorrência, após ser abandonada pelos criminosos no bairro Jardim Tropical, na Serra, a dentista compareceu à 3ª Delegacia Regional da Serra para informar sobre o roubo de seu veículo, um Ford Fiesta Branco. Ela contou que estava saindo do pilates e, ao entrar no veículo, dois homens armados anunciaram o assalto e apontaram uma arma de fogo em sua direção. Os criminosos ordenaram que a mulher entrasse no automóvel e fosse para o banco de trás. Um dos bandidos se sentou ao lado dela e outro assumiu a direção do carro.

A vítima registrou ocorrência na 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps

Os homens seguiram pela orla de Camburi, em Vitória, sentido Serra. Fazendo ameaças de morte, os criminosos exigiram as senhas dos aplicativos dos bancos da vítima até que conseguiram realizar um Pix no valor aproximado de R$ 500.

Bandidos fizeram outra vítima com dentista no carro

Na Praia do Canto, ainda na Capital, mais dois bandidos entraram no veículo. Quando estavam no município da Serra, os homens realizaram um novo roubo de um carro de cor branca, e se dividiram nos dois veículos.

No bairro Jardim Tropical, na Serra, a dentista foi abandonada pelos criminosos, que levaram seu veículo e seus pertences pessoais, incluindo o celular. Ela foi à 3ª Delegacia Regional da Serra para registrar um boletim de ocorrência.