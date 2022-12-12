Homem é encontrado morto em praia de Guarapari

Um homem de 31 anos foi encontrado morto em uma praia de Guarapari, popularmente conhecida como "Prainha do Una", no bairro Setiba, por volta das 11h desta segunda-feira (12).
De acordo com a Polícia Civil, um exame perinecroscópico (feito por peritos ainda no local da ocorrência) constatou que a provável causa do óbito foi por afogamento.
Também segundo a corporação, o corpo está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A identidade dele não foi revelada.
A Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo Municipal, informou que o salva-vidas da praia de Setiba foi até o local para prestar os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas a vítima não reagiu aos procedimentos.
A reportagem acionou a Polícia Militar para mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.