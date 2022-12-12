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Prainha do Una

Homem é encontrado morto em praia de Guarapari

De acordo com a Polícia Civil, a principal suspeita é que ele tenha sido vítima de afogamento. Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 16:27

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 dez 2022 às 16:27
Homem é encontrado morto em praia de Guarapari
Homem é encontrado morto em praia de Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 31 anos foi encontrado morto em uma praia de Guarapari, popularmente conhecida como "Prainha do Una", no bairro Setiba, por volta das 11h desta segunda-feira (12).
De acordo com a Polícia Civil, um exame perinecroscópico (feito por peritos ainda no local da ocorrência) constatou que a provável causa do óbito foi por afogamento.
Também segundo a corporação, o corpo está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A identidade dele não foi revelada. 
A Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo Municipal, informou que o salva-vidas da praia de Setiba foi até o local para prestar os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas a vítima não reagiu aos procedimentos.
A reportagem acionou a Polícia Militar para mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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