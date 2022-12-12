Homem é encontrado morto em praia de Guarapari

Também segundo a corporação, o corpo está no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A identidade dele não foi revelada.

A Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo Municipal, informou que o salva-vidas da praia de Setiba foi até o local para prestar os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas a vítima não reagiu aos procedimentos.