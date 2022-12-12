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Em Ponta da Fruta

Dupla aproveita entrega de lanche para assaltar casa em Vila Velha

Após dono da casa, de 70 anos, pedir um lanche, a dupla invadiu a residência, roubou eletrônicos e ainda sequestrou uma mulher ao roubarem o carro de alto padrão da residência

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2022 às 13:27
Dois indivíduos que aproveitaram a entrega de um lanche foram responsáveis por momentos de tensão na casa de uma família no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, na noite deste domingo (11). Após o dono da residência, um homem de 70 anos, pedir um lanche, a dupla aproveitou o momento em que a entrega do produto era feita para invadir a residência e saquear o imóvel. Os criminosos fugiram roubando um carro de alto padrão e levou uma mulher como refém. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a ação dos criminosos durou cerca de 30 minutos.
Viatura da Polícia Militar
 Polícia Militar esteve no local após o sequestro e roubo de carro Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada após um roubo de veículo com restrição de liberdade. No local, o dono da casa contou à polícia como tudo aconteceu. O que seria a chegada do lanche, foi, na verdade, o início do crime, quando os dois suspeitos entraram na residência e iniciaram a ação.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o entregador é conhecido da família e já esteve no local em outros momentos. Quando o trabalhador chegou ao local com o lanche, os dois indivíduos aproveitaram o momento para o crime.
Ao chegarem ao local, os dois disseram que levariam as duas armas que estava com o policial dono da casa. O boletim da PM, no entanto, informa que nenhum policial mora na residência. A dupla saqueou a casa, roubando três televisões, três celulares, dois relógios e R$ 230 em espécie.
A dupla fugiu da residência roubando um carro da família que estava na casa e uma mulher de 40 anos, parente do dono da casa, foi levada pelos criminosos no veículo. Minutos após o sequestro, a vítima foi liberada em uma rotatória do bairro Interlagos, bairro vizinho, em Vila Velha, e voltou a pé para casa.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que um dos indivíduos estava armado. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido, segundo a corporação.
De acordo com a Polícia Civil, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.

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