Jiboia entra em ar-condicionado de carro e pica passageira em MG

Filhote de jiboia estava no duto do ar-condicionado do carro Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros / Montagem | A Gazeta

Uma mulher, de 34 anos, foi picada no braço por um filhote de jiboia neste domingo (11) na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais . Ela estava dentro de um carro no momento do ocorrido e, de acordo com o Corpo de Bombeiros , o animal estava no duto do ar-condicionado.

Segundo o g1 Grande Minas, a mulher estava com um recém-nascido no colo no momento em que a cobra a picou. Contudo, o bebê não ficou ferido.

O marido, que estava dirigindo o veículo, seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir por socorro. De acordo com Anderson Santana Neves, sargento da corporação, a mulher apresentava apenas uma mancha vermelha no braço na região ferida.

"A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Ela estava tranquila e apresentava apenas uma mancha vermelha no braço" Anderson Santana Neves - Sargento

Ainda segundo o g1, os militares desmontaram o painel do veículo e fizeram a captura do animal, que media cerca de 30 centímetros. A cobra estava sem ferimentos e foi solta em uma área de preservação permanente.