Jiboia entra em ar-condicionado de carro e pica passageira em MG

Uma mulher, de 34 anos, foi picada no braço por um filhote de jiboia neste domingo (11) na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Ela estava dentro de um carro no momento do ocorrido e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava no duto do ar-condicionado.
Segundo o g1 Grande Minas, a mulher estava com um recém-nascido no colo no momento em que a cobra a picou. Contudo, o bebê não ficou ferido.
O marido, que estava dirigindo o veículo, seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir por socorro. De acordo com Anderson Santana Neves, sargento da corporação, a mulher apresentava apenas uma mancha vermelha no braço na região ferida.
"A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro. Ela estava tranquila e apresentava apenas uma mancha vermelha no braço"
Ainda segundo o g1, os militares desmontaram o painel do veículo e fizeram a captura do animal, que media cerca de 30 centímetros. A cobra estava sem ferimentos e foi solta em uma área de preservação permanente.
A jiboia não é venenosa e possui dentição áglifa (sem dentes injetores de veneno). Por isso, a mulher foi orientada pelos bombeiros a lavar o local com água e sabão e procurar um hospital caso apresente alguma reação.