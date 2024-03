Dupla rouba motorista de app e é presa após perseguição em Vitória

A vítima, de 39 anos, contou aos agentes que aceitou uma corrida com destino à Ponta da Fruta, em Vila Velha

Dois homens, de 39 e 32 anos, foram detidos pela Guarda Municipal de Vitória após uma perseguição na noite de domingo (17), com início na Avenida Fernando Ferrari, na Capital, e que terminou no bairro Boa Vista II, na Serra . Cerca de uma hora antes, a dupla havia feito um motorista de aplicativo refém e roubado o carro dele em Vila Velha .

“A vítima relatou que os suspeitos solicitaram uma corrida para Ponta da Fruta, local em que anunciaram o assalto. Um deles, sentado atrás do condutor, colocou uma faca no pescoço da vítima, enquanto o segundo criminoso apontava o que seria uma pistola, mas descobrimos durante a prisão que era falsa”, detalhou o agente Setúbal, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O motorista foi obrigado a entregar o celular, as chaves do carro e a sair do veículo. Ele foi abandonado às margens da Rodovia do Sol, mas conseguiu pedir socorro e comunicar via ligação para o Ciodes (190) o roubo do carro.