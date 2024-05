Dupla que invadiu escola de inglês em Jaguaré é presa após mais roubos

No dia seguinte ao assalto com roubo de dois veículos e outros itens em Jaguaré, os dois indivíduos foram para Boa Esperança e também roubaram dois carros

Após a troca de tiros, o suspeito largou a arma no carro e tentou fugir a pé, mas foi contido pelos militares com o uso de forma moderada para algemá-lo. Depois, o motorista do carro foi detido sem esboçar reação. No Corsa, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e duas deflagradas.