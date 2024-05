Dupla invade escola de inglês e rouba celulares e carros em Jaguaré; vídeo

Um dos criminosos simulou estar armado e assustou as funcionárias do local; veículos levados pela dupla foram recuperados, mas alguns pertences não foram localizados

Funcionárias de um curso de inglês foram assaltadas no ambiente de trabalho por dois homens no bairro Novo Horizonte, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que os suspeitos chamaram pelo portão e depois renderam todos que estavam no local. Um deles simulou estar armado e levou celular, relógios e dois carros.