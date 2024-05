Dupla invade funerária, rende funcionário e acaba detida na Serra

Homem de 39 anos e mulher de 29 entraram no local com uma faca de 30 centímetros e tentaram furtar local, mas foram flagrados e detidos pelo proprietário e pela filha dele

Um homem de 39 anos e uma mulher de 29 foram detidos suspeitos de invadirem e tentarem furtar uma funerária localizada em Laranjeiras, na Serra, na madrugada do último domingo (5). A dupla entrou no local com uma faca de 30 centímetros e chegou a render um funcionário do estabelecimento. A ação, no entanto, acabou dando errado e os dois foram levados para a delegacia.