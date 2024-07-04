Dupla é detida 5 minutos após assaltar passageiro em ônibus em Vitória

Dois suspeitos, de 22 e 28 anos, foram presos pela Guarda Civil Municipal de Vitória após realizarem um assalto, dentro de um coletivo, na Capital. Crédito: Divulgação Guarda Municipal de Vitória

Cinco minutos após cometerem um assalto em um ônibus na Avenida Vitória , em Vitória , por volta das 23h de terça-feira (2), dois suspeitos, de 22 e 28 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal . A corporação informou que um dos criminosos estava armado com uma faca. A vítima, um supervisor de 24 anos, seguia para casa após deixar o trabalho quando foi alvo dos assaltantes dentro do coletivo.

Os assaltantes foram encontrados em ruas próximas ao local do crime. A dona de um bar, após ver que eles já estavam contidos, entregou um celular para os agentes. Segundo ela, o aparelho havia sido jogado no estabelecimento por um dos bandidos, na tentativa de se desfazer da prova do crime. O telefone foi roubado por eles.

“A vítima contou que chegou a ser agarrada pelo pescoço e ameaçada pelo criminoso para que entregasse os pertences. Ao conseguiram roubar a mochila e o celular do passageiro, os suspeitos desembarcaram e logo os demais ocupantes do coletivo entraram em contato com o Ciodes-190”, detalhou o inspetor Picoli, da Equipe 12h da Guarda Municipal.

Ainda conforme a Guarda Municipal de Vitória, o que colaborou para que os suspeitos fossem detidos rapidamente é o atendimento via Ciodes. A informação do roubo foi repassada, via rádio, para as equipes de patrulhamento da Guarda de Vitória. "Fato que colaborou para que as características dos suspeitos fossem passadas com precisão e velocidade para todas as equipes que realizam a ronda durante todo o dia”, apontou o inspetor.

Veja, abaixo, o vídeo da dupla sendo conduzida por agentes da Guarda de Vitória:

A Polícia Civil informou que os suspeitos, de 22 e 28 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Roubos em ônibus caíram em 2024, diz prefeitura

Segundo dados da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) da Prefeitura de Vitória, houve uma redução de 39% nos casos de roubo e furto dentro de coletivos, no primeiro semestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior.