Assassinato de irmãos em condomínio de Linhares foi motivado por vingança

Delvair Pereira (à esquerda) e Odair Pereira (à direita) são procurados pela polícia por duplo homicídio em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a corporação, os irmãos Delvair Pereira, de 30 anos, e Odair Pereira, de 29, confessaram os crimes quando foram interrogados na Delegacia Especializada de Homicídios de Linhares. A Justiça decretou a prisão dos dois, que agora estão foragidos e são procurados pela polícia.

De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os autores do crime o praticaram motivados por vingança.

"Os crimes foram motivados por vingança, pois, em momentos anteriores ao duplo homicídio, as vítimas entraram em atrito com parentes dos autores. Os irmãos seguiram e encontraram as vítimas no local onde ocorreram os crimes, executando-as com diversos disparos de armas de fogo" Fabrício Lucindo - Delegado

O delegado pediu para que a população auxilie no trabalho da polícia. "Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deles deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Assim, a comunidade ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos", finalizou.

Relembre o crime

Os irmãos foram mortos a tiros dentro deste Volkswagen Voyage em um condomínio de Linhares Crédito: Reprodução

William e Washington de Jesus Lopes foram executados a tiros dentro de um carro em um condomínio localizado no bairro São José, em Linhares, na madrugada do dia 3 de outubro de 2023.