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Polícia faz buscas

Assassinato de irmãos em condomínio de Linhares foi motivado por vingança

William e Washington de Jesus Lopes foram assassinados a tiros em outubro de 2023; Delvair e Odair Pereira confessaram o duplo homicídio e são procurados pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2024 às 17:04

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:04

Delvair Pereira (à esquerda) e Odair Pereira (à direita) são procurados pela polícia por duplo homicídio em Linhares
Delvair Pereira (à esquerda) e Odair Pereira (à direita) são procurados pela polícia por duplo homicídio em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O duplo homicídio dos irmãos William e Washington de Jesus Lopes, assassinados a tiros em um carro dentro de um condomínio localizado no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em outubro do ano passado, foi motivado por vingança. A Polícia Civil finalizou a investigação do caso e, agora, busca informações sobre o paradeiro dos autores confessos do crime. 
Segundo a corporação, os irmãos Delvair Pereira, de 30 anos, e Odair Pereira, de 29, confessaram os crimes quando foram interrogados na Delegacia Especializada de Homicídios de Linhares. A Justiça decretou a prisão dos dois, que agora estão foragidos e são procurados pela polícia.
De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os autores do crime o praticaram motivados por vingança. 
"Os crimes foram motivados por vingança, pois, em momentos anteriores ao duplo homicídio, as vítimas entraram em atrito com parentes dos autores. Os irmãos seguiram e encontraram as vítimas no local onde ocorreram os crimes, executando-as com diversos disparos de armas de fogo"
Fabrício Lucindo - Delegado
O delegado pediu para que a população auxilie no trabalho da polícia. "Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deles deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Assim, a comunidade ajuda a Polícia Civil a elucidar crimes e a prender criminosos", finalizou. 

Relembre o crime

Veículo onde vítimas foram encontradas, em Linhares
Os irmãos foram mortos a tiros dentro deste Volkswagen Voyage em um condomínio de Linhares Crédito: Reprodução
William e Washington de Jesus Lopes foram executados a tiros dentro de um carro em um condomínio localizado no bairro São José, em Linhares, na madrugada do dia 3 de outubro de 2023. 
O carro, um Volkswagen Voyage, foi encontrado quando a PM chegou ao local onde foi feita a denúncia. Testemunhas relataram aos policiais terem ouvido barulho de muitos disparos e também o de uma aceleração brusca de carro.

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