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Operação Vapor Barato

Polícia Federal apreende quase 1,5 mil cigarros eletrônicos em Vitória

O mandado de busca foi cumprido no endereço residencial de um dos responsáveis pelo fornecimento do produto ilegal para a comercialização na Grande Vitória
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jul 2024 às 15:07

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 15:07

Polícia Federal apreende quase 1500 cigarros eletrônicos em Vitória
Diversos tipos de cigarros eletrônicos foram apreendidos pela PF, em Vitória Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Quase 1500 cigarros eletrônicos, fruto de contrabando, foram apreendidos pela Polícia Federal, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (3), durante ação ostensiva da Operação Vapor Barato. Não foi informado o bairro onde o material foi apreendido, assim como o responsável pelos produtos. 
Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço residencial de um dos responsáveis pelo fornecimento clandestino de "vaper" para comercialização na Grande Vitória.
Polícia Federal apreende quase 1500 cigarros eletrônicos em Vitória
A produção, comercialização e divulgação de cigarros eletrônicos são proibidas no país Crédito: Polícia Federal/Divulgação
O investigado realizava a distribuição dos produtos em uma moto e em um veículo utilitário usado como expositor. Os produtos apreendidos após mandado expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória totalizariam aproximadamente R$ 300 mil.
O material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, para formalização do auto de apreensão. Conforme destacou a PFES, a pena para o crime de contrabando é de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

Caso semelhante

No dia 17 de maio, um homem foi preso em flagrante na Praia do Canto, em Vitória, por comercializar cigarros eletrônicos contrabandeados. Com ele, foram localizados e apreendidos 86 produtos, muitos dos quais estavam em um veículo. O detido não teve o nome informado.
Além de prejudiciais à saúde, os cigarros eletrônicos têm a comercialização, importação e propaganda proibidas no Brasil desde 2009.

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