Polícia Federal apreende quase 1,5 mil cigarros eletrônicos em Vitória

Diversos tipos de cigarros eletrônicos foram apreendidos pela PF, em Vitória Crédito: Polícia Federal/Divulgação

Quase 1500 cigarros eletrônicos, fruto de contrabando, foram apreendidos pela Polícia Federal , em Vitória, na manhã desta quarta-feira (3), durante ação ostensiva da Operação Vapor Barato. Não foi informado o bairro onde o material foi apreendido, assim como o responsável pelos produtos.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço residencial de um dos responsáveis pelo fornecimento clandestino de "vaper" para comercialização na Grande Vitória.

A produção, comercialização e divulgação de cigarros eletrônicos são proibidas no país Crédito: Polícia Federal/Divulgação

O investigado realizava a distribuição dos produtos em uma moto e em um veículo utilitário usado como expositor. Os produtos apreendidos após mandado expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória totalizariam aproximadamente R$ 300 mil.

O material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha, para formalização do auto de apreensão. Conforme destacou a PFES, a pena para o crime de contrabando é de 2 a 5 anos de reclusão e multa.

Caso semelhante

No dia 17 de maio, um homem foi preso em flagrante na Praia do Canto, em Vitória, por comercializar cigarros eletrônicos contrabandeados. Com ele, foram localizados e apreendidos 86 produtos, muitos dos quais estavam em um veículo. O detido não teve o nome informado.