PF prende homem pela venda de cigarros eletrônicos contrabandeados em Vitória

Uma mulher de 42 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após furtar a carga de um caminhão envolvido em um acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, na madrugada de terça-feira (14). De acordo com a corporação, a condutora carregava aproximadamente 50 kg de roupas no veículo e tentou fugir, mas foi alcançada e encaminhada à delegacia.

A equipe da PRF atendia um acidente no km 455 da BR 101, em Mimoso do Sul, quando flagrou um automóvel com dois grandes volumes no seu interior. Ao dar voz de prisão à motorista, que também não era habilitada, a mulher tentou fugir, mas foi alcançada.