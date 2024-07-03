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Levadas ao presídio

Mulheres são presas após tentativa de extorsão de dinheiro de pastor em Cariacica

Segundo a investigação da Polícia Civil, a dupla cobrava recompensa financeira para não divulgar conversas com conteúdo íntimo com o líder religioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2024 às 15:44

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 15:44

Duas mulheres, de 32 e 24 anos, foram presas suspeitas de tentativa de extorsão de dinheiro de um pastor de 50 anos, ao exigirem o pagamento de valores para não divulgarem o conteúdo das conversas íntimas entre eles, segundo a Polícia Civil. A prisão foi realizada na manhã desta terça-feira (02), no bairro Santa Fé, em Cariacica. O nome da dupla não foi informado.
O caso começou a ser investigado no dia 25 de junho, quando a vítima denunciou as ameaças. Em depoimento, ele informou que há três dias recebia mensagens das duas com teor erótico.
A corporação informou que a mais nova chegou a entrar, sem permissão, no carro do religioso para tirar fotos com ele durante um evento beneficente promovido pela vítima. O objetivo, de acordo com a polícia, era tentar criar provas de um relacionamento.
Após a denúncia, a equipe da 7ª Delegacia de Polícia iniciou as investigações para descobrir o paradeiro das suspeitas. Durante o andamento do caso, a vítima continuou recebendo mensagens das mulheres, exigindo o pagamento de valores para não divulgarem detalhes da vida íntima dele.
As conduzidas foram autuadas em flagrante por extorsão e levadas ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permaneceram à disposição da Justiça.

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