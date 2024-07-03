Sexto suspeito de participação na morte de jovem em Pinheiros após live é preso

De acordo com as investigações da corporação, Felipe teria participado de uma live no Instagram com algumas primas dias antes da morte dele. Durante a live, uma das primas da vítima fez o número "3" com os dedos, um sinal que indica uma determinada facção criminosa da cidade.

Posteriormente, Felipe foi a uma festa no bairro Santo Antônio, onde foi reconhecido por criminosos da facção criminosa PGS – “Bonde do Planalto – Galileia – Santo Antônio”, que atua no tráfico de drogas nos bairros mencionados na sigla. Como a facção é rival da facção criminosa "BDD – Tudo 3", os criminosos começaram a agredir Felipe com socos, chutes e pedradas. Logo após, um homem de 24 anos, apontado como o mandante do crime, chegou ao local e determinou que Felipe fosse executado.

O corpo de Felipe foi encontrado em uma vegetação próxima ao bairro Santo Antônio. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Jameson Santos Amaral, "a vítima foi encontrada com a cabeça completamente desfigurada, possivelmente por golpes de enxada e tiros. No local do crime, foram encontrados projéteis de munições calibres 9mm, 380 e 38”, afirmou.

Apreensões

No dia 30 de abril, os policiais prenderam os dois homens. Um de 24 anos, considerado o mandante do crime, um de 28 anos, que estava na posse de uma arma de fogo. No dia 29 de maio, os policiais apreenderam três adolescentes infratores, de 17, 16 e 14 anos, que assumiram a participação no crime. Os nomes de nenhum dos indivíduos foram divulgados.

De acordo com o delegado, as investigações do caso indicaram a participação de ao menos sete pessoas no crime, todos integrantes de uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. "Novas diligências foram realizadas e confirmaram a participação do suspeito detido nessa terça-feira (02). Com esta prisão, darei conclusão ao inquérito policial, já que seis suspeitos já foram presos. Dois investigados estão foragidos, mas diligências estão sendo realizadas com o objetivo de prendê-los em breve”, completou.