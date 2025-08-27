Dupla é condenada por ataque a grupo de fiéis que matou mulher na Serra

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:28
O Tribunal do Júri condenou dois homens por um ataque armado a um grupo de fiéis que matou uma mulher e colocou em risco outras cinco pessoas, no bairro Central Carapina, na Serra. O crime ocorreu em 2016, e o julgamento da dupla foi realizado na última segunda-feira (25), no Fórum Criminal do município. Somadas, as penas chegam a quase 190 anos de prisão. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na manhã desta quarta-feira (27).
Sávio Soares de Souza foi condenado a 110 anos, 10 meses e nove dias de reclusão, e Diego Ribeiro da Silva a 89 anos e quatro meses de prisão – ambos em regime fechado.
O crime ocorreu no dia 17 de maio de 2016. O MPES informou que, conforme a denúncia, o grupo de seis pessoas voltava de um encontro religioso quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ana Maria Rodrigues dos Reis, de 47 anos, foi atingida e morreu no local. As outras cinco pessoas conseguiram escapar, mas ficaram sob risco de morte.
As investigações apontaram que os acusados, acompanhados de um adolescente, confundiram o grupo com integrantes de uma facção rival do tráfico de drogas. A denúncia do Ministério Público destacou que as vítimas não tinham envolvimento com crimes. Na época, uma moradora que não quis se identificar disse em entrevista ao portal g1 ES que o grupo tentou alertar os criminosos.
Segundo o MPES, além do homicídio consumado, o júri reconheceu que Sávio e Diego cometeram cinco tentativas de homicídio qualificado e o crime de corrupção de menores.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Sávio Soares de Souza e Diego Ribeiro da Silva, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.
