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Um foi preso

Dupla cai com caminhão em valão durante perseguição policial na Serra

Fato ocorreu na madrugada desta terça-feira (18), em Central Carapina; Segundo a PM, durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2022 às 11:51
Dois suspeitos de roubarem um caminhão caíram com o veículo dentro de um valão por volta de 3h da madrugada desta terça-feira (18), durante uma perseguição policial na Serra, que teve até troca de tiros. O homem que estava ao volante não conseguiu sair do veículo e acabou preso. O comparsa dele fugiu. 
O caminhoneiro de 45 anos, que teve o veículo roubado, conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e não quis ser identificado. Ele contou que é São Paulo e estava perdido, procurando um hotel. Quando parou no semáforo, os dois suspeitos entraram no caminhão. O motorista disse que foi agredido e que os criminosos tentaram sequestrá-lo.
A Polícia Militar foi acionada pelo próprio motorista, que pediu ajuda a uma pessoa no Terminal de Carapina e ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).
De acordo com a Polícia Militar, a equipes estavam em patrulhamento na BR 101, tentando encontrar o caminhão que havia sido roubado perto do Terminal de Carapina. O veículo foi identificado trafegando no sentido do bairro Central Carapina, também na Serra, onde os militares começaram a perseguição.
Conforme a corporação, os PMs acionaram sinal sonoro e luminoso da viatura, mas a dupla não acatou a ordem de parada e ainda atirou contra os militares, que revidaram.
Caminhão cai em valão depois de perseguição policial na Serra
Caminhão cai em valão depois de perseguição policial na Serra Crédito: Fabrício Christ
Durante a perseguição, os criminosos jogaram o caminhão em um valão próximo aos canos de Central Carapina, e, após isso, o criminoso que dirigia não consegui sair e acabou preso. Identificado como Anderson dos Santos Ferrari, de 28 anos, ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra. O outro suspeito fugiu.
Até as 10h desta terça-feira (18), o caminhão ainda estava atolado no valão, e o motorista, preocupado com o prejuízo para a empresa.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado, posse ilegal de arma de fogo e desobediência. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal da Serra informou que não esteve no atendimento da ocorrência. 

ADOLESCENTE FOI APREENDIDO EM OUTRA PERSEGUIÇÃO NA SERRA

Uma perseguição terminou em troca de tiros, apreensão e até em um acidente de carro durante à tarde desta segunda-feira (17), nos bairros Serra Dourada II e III, Novo Porto Canoa, Eldorado e Cidade Pomar, na Serra. A ação teve início na Rodovia Audifax Barcelos, quando o cerco eletrônico apontou que um veículo com restrição de roubo passava pelo local.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a polícia montou um bloqueio e deu ordem de parada, que não foi respeitada. A partir dali, começou a perseguição. Em Cidade Pomar, os suspeitos bateram com o carro no muro de uma casa. Além disso, teve troca de tiros com a polícia no bairro.
Um suspeito fugiu por uma mata, enquanto o outro, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e levado para a delegacia. Uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio nas buscas da PM pelo segundo suspeito, mas ele não foi localizado.
Dupla cai com caminhão em valão durante perseguição policial na Serra

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