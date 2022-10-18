Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jayme Santos Neves

Criminosos trocam tiros com vigilante na entrada de hospital na Serra

Segundo a PM, os suspeitos foram buscar um carro que haviam roubado de uma locadora pela manhã; vigilante foi chamar atenção por estarem na contramão, quando o tiroteio começou
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 out 2022 às 21:30

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 21:30

Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Caique Verli
Quatro bandidos trocaram tiros com o vigilante do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, na noite desta segunda-feira (17), perto da entrada da unidade. De acordo com a Polícia Militar, eles teriam roubado o carro de uma locadora pela manhã e horas depois foram deixá-lo no local, com o intuito de despistar a polícia. No entanto, quando retornaram para recuperar o veículo, acabaram flagrados.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, os criminosos chegaram no local com outro veículo roubado. Por volta das 20h, o vigilante foi abordar o grupo, pois eles estavam andando na contramão dentro do estacionamento. Nesse momento, os bandidos começaram a atirar, o segurança reagiu e eles conseguiram fugir. 
Criminosos trocam tiros com vigilante na entrada de hospital na Serra
Durante as buscas, a PM prendeu apenas um suspeito de 18 anos. Segundo a corporação, ele estava entrando no veículo roubado da locadora, quando começou a troca de tiros. O jovem acabou pulando o muro do hospital para tentar fugir, mas foi preso numa rua próxima ao Jayme.
À reportagem da TV Gazeta, os policiais informaram que o carro da locadora foi deixado pelos bandidos no estacionamento e, em seguida, recuperado. Já os outros suspeitos fugiram no outro veículo roubado, com o qual foram buscar o primeiro. 

SESA

Em nota, a assessoria da Secretaria e Estado da Saúde (Sesa), informou que na noite desta segunda-feira (17), um carro suspeito entrou no estacionamento da unidade e a vigilância patrimonial acompanhou a movimentação. Dois homens saíram do veículo e se dirigiram para outro carro, que estava estacionado no local.
Ao serem abordados, os homens sacaram armas e atiraram contra o vigilante, iniciando uma troca de tiros. A Polícia Militar foi prontamente acionada e não há registro de vítimas.
O Hospital Dr. Jayme esclareceu ainda que pacientes, familiares e funcionários estão resguardados e nada sofreram.

Veja Também

Perseguição termina em tiroteio e batida de carro na Serra

O que precisa ser esclarecido sobre a morte dos PMs em Cariacica

Quinteto é preso ao levar cocaína para vender na Festa da Polenta no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Militar Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados