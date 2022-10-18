Criminosos trocam tiros com vigilante na entrada de hospital na Serra

Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Caique Verli

Quatro bandidos trocaram tiros com o vigilante do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra , na noite desta segunda-feira (17), perto da entrada da unidade. De acordo com a Polícia Militar , eles teriam roubado o carro de uma locadora pela manhã e horas depois foram deixá-lo no local, com o intuito de despistar a polícia. No entanto, quando retornaram para recuperar o veículo, acabaram flagrados.

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, os criminosos chegaram no local com outro veículo roubado. Por volta das 20h, o vigilante foi abordar o grupo, pois eles estavam andando na contramão dentro do estacionamento. Nesse momento, os bandidos começaram a atirar, o segurança reagiu e eles conseguiram fugir.

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Durante as buscas, a PM prendeu apenas um suspeito de 18 anos. Segundo a corporação, ele estava entrando no veículo roubado da locadora, quando começou a troca de tiros. O jovem acabou pulando o muro do hospital para tentar fugir, mas foi preso numa rua próxima ao Jayme.

À reportagem da TV Gazeta, os policiais informaram que o carro da locadora foi deixado pelos bandidos no estacionamento e, em seguida, recuperado. Já os outros suspeitos fugiram no outro veículo roubado, com o qual foram buscar o primeiro.

SESA

Em nota, a assessoria da Secretaria e Estado da Saúde (Sesa), informou que na noite desta segunda-feira (17), um carro suspeito entrou no estacionamento da unidade e a vigilância patrimonial acompanhou a movimentação. Dois homens saíram do veículo e se dirigiram para outro carro, que estava estacionado no local.

Ao serem abordados, os homens sacaram armas e atiraram contra o vigilante, iniciando uma troca de tiros. A Polícia Militar foi prontamente acionada e não há registro de vítimas.