Dono de bar é preso suspeito de receptar cerveja roubada em Vila Velha

No galpão irregular, cerca de 14 mil litros de cervejas de diferentes marcas foram encontrados. A carga é avaliada em R$ 120 mil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O dono de um bar e de um depósito clandestino de bebidas foi preso nesta terça-feira (8) pela Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC) no bairro Santa Mônica, em Vila Velha . O suspeito tem 36 anos e é investigado por receptação de uma carga de cerveja roubada recentemente, no fim de maio, que era proveniente da Bahia com destinação para o Estado do Rio de Janeiro.

A prisão foi coordenada pelo delegado Brenno Andrade, que responde pela delegacia especializada. Segundo ele, o detido é um velho conhecido da polícia por crimes semelhantes, mas que não teve a identidade repassada por ainda ser investigado.

"A Delegacia de Roubo a Cargas estava investigando um furto de uma carga de cerveja ocorrida recentemente e que era oriunda da Bahia. Recebemos uma denúncia de que a mesma estaria em um galpão na cidade de Vila Velha. Em função disso, a polícia chegou ao local, e o dono, que é um velho conhecido da polícia e das mídias, mas que infelizmente não podemos passar o nome, disse que não abriria o comércio nem para a fiscalização ou um delegado. Como ele disse isso aos agentes, fui pessoalmente conferir. Ele fingiu falar ao telefone e evadiu-se do local. Além disso, já estava com a presença do advogado por lá", disse Andrade.

DESFECHO

Ao chegar no Rio de Janeiro, o condutor do caminhão informou à polícia carioca que a carga havia sido roubada já em solo fluminense, mas a polícia descobriu que ele fez uma "escala" na Serra . Uma denúncia anônima informou que parte da carga estava em um galpão em Vila velha, o que originou a ação policial.

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No galpão clandestino, a polícia encontrou cerca de 14 mil litros da bebida, com valor equivalente a R$ 120 mil reais. O dono do bar e do galpão pagou uma fiança de R$ 10 mil e foi liberado. Ele segue sendo investigado.