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Maruípe

Homem morre e outro é baleado em cemitério de Vitória

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima que ficou ferida pulou para uma residência ao lado do cemitério. O outro morreu no local

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 11:10
Cemitério Boa Vista, em Maruípe, é um dos dois administrados pelo poder municipal
Cemitério Boa Vista, no bairro Maruípe em Vitória Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória
Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados no Cemitério de Maruípe, em Vitória. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (9). A vítima que faleceu é Iron Magner Nunes Thomaz, de 29 anos, assassinado com pelo menos cinco tiros.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para uma ocorrência de que um homem havia pulado o muro do Cemitério de Maruípe para uma residência e que ele estaria baleado. Chegando ao local, os militares constataram que dois homens haviam sido baleados no cemitério. Um deles morreu no local e o outro era o que conseguiu correr e pular para a residência vizinha. Ele foi socorrido por equipes do Samu.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, Iron foi surpreendido no momento em que conversava com outro homem no local. A suspeita é que ele seja o gerente do tráfico no cemitério e teria ido ao local recolher o dinheiro do movimento da noite. E foi nessa hora que a dupla foi surpreendida por homens armados.
O outro homem, de 35 anos, também foi atingido por dois disparos, um no abdômen e outro na perna. E mesmo muito ferido, conseguiu correr um trajeto de mais de 300 metros até uma casa e pedir ajuda.
Homem morto em cemitério de Vitória
Morte no Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ainda de acordo com as autoridades, Iron era procurado pela polícia e tinha envolvimento com outros crimes. Testemunhas contam que ele também foi alvo de vários tiros disparados no mês de março, em Maruípe. A família dele esteve no local, mas não quis gravar entrevista.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que, até a manhã desta quarta-feira (9), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido. A corporação ainda pediu para que a população colabore com informações através do Disque-Denúncia 181.
“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, completou.
Com informações da TV Gazeta

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