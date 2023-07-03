Domingo violento tem quatro assassinatos no Norte e Noroeste do ES

Polícia Militar e Civil foram acionadas para a ocorrência Crédito: Reprodução

Em Linhares, por volta de 16h, os policiais receberam a informação de que um homem havia sido baleado em uma estrada de chão no distrito de Bebedouro, após o cemitério. Segundo a Polícia Militar , quando a equipe chegou ao local Paulo Roberto Alves, de 39 anos, já estava sem vida.

Paulo Roberto apresentava duas perfurações de arma de fogo no corpo. O celular da vítima e uma quantia em dinheiro que estava no bolso foram apreendidos pela perícia. Não houve relatos de testemunhas sobre a autoria ou a possível motivação do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil

Suspeito autuado em flagrante

Já na localidade de Humaitá, também em Linhares, no fim da tarde de domingo, um homem, que não foi identificado, havia sido esfaqueado no abdômen e teve a morte confirmada no local por uma equipe médica. Segundo a PM, uma pessoa avisou para os militares que sabia onde estava o possível autor do crime e que levaria os policiais ao local. Ao chegar no lugar, os agentes observaram um tumulto na casa.

O homem apontado como suspeito negou que matou a vítima e disse que iria até a delegacia para esclarecer os fatos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio. O caso segue em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

Ainda em Linhares, uma tentativa de assassinato também foi registrada. Um homem foi esfaqueado pela esposa no distrito de Rio Quartel durante a noite. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce. Lá, a vítima contou que estava em casa e teve uma discussão com a companheira, que a atingiu com golpes no rosto e entre o ombro e o pescoço.

Duas mortes no Noroeste

Em Vila Valério, durante a noite, militares foram até o Pronto Atendimento do município, onde um homem, que não teve o nome divulgado, deu entrada com perfurações causadas por faca. Foi constatado que a vítima chegou ao local já sem vida.

Uma pessoa ainda tentou ajudar prestando socorro ao homem. Para a PM, ela disse que estava passando pela região quando pediram para socorrer a vítima. Segundo informações, o crime teria ocorrido devido a um desentendimento em um jogo de sinuca no passado. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Vila Valério. Ninguém foi detido, até o momento, e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Assassinado ao conversar

O último homicídio aconteceu em Baixo Guandu, no bairro Alto Guandu. Um homem, que não foi identificado, foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para um pronto-socorro da região.

A esposa da vítima disse que estava em casa e que, poucos segundos antes dos disparos, ela ouviu o marido conversando com uma pessoa e depois escutou os disparos, mas não conseguiu ver as características do suspeito. A morte foi confirmada após o homem dar entrada na unidade de saúde.