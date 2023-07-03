Litoral do ES recebe alerta de perigo para ventos costeiros fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo para ventos costeiros fortes no litoral do Espírito Santo, até as 23h59 desta segunda-feira (3). O órgão alerta que com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.
Cidades com o alerta:
- Anchieta
- Aracruz
- Conceição da Barra
- Fundão
- Guarapari
- Linhares
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
- Vitória
Em caso de emergência, o Inmet recomenda que os capixabas entrem em contato com a Defesa Civil pelo número 199.