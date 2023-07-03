Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso amarelo

Litoral do ES recebe alerta de perigo para ventos costeiros fortes

Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode provocar movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, segundo Instituto Nacional de Meteorologia

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 12:11

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jul 2023 às 12:11
Litoral do Espírito Santo recebe alerta de perigo para ventos costeiros fortes
Litoral do Espírito Santo recebe alerta de perigo para ventos costeiros fortes Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo para ventos costeiros fortes no litoral do Espírito Santo, até as 23h59 desta segunda-feira (3). O órgão alerta que com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. 
Cidades com o alerta:
  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Conceição da Barra
  4. Fundão
  5. Guarapari
  6. Linhares
  7. São Mateus
  8. Serra
  9. Vila Velha
  10. Vitória
Em caso de emergência, o Inmet recomenda que os capixabas entrem em contato com a Defesa Civil pelo número 199. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados