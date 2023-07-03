Na BR 101

Caminhoneiro de Linhares morre carbonizado em acidente na BR 101 na Bahia

José Roberto Grippa Nunes, de 63 anos, morreu após o caminhão que ele dirigia pegar fogo depois de bater contra uma carreta em Itamaraju (BA), na noite de domingo (2)

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 11:46

Vinícius Lodi

Um caminhoneiro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, morreu em um grave acidente na BR 101, na cidade baiana de Itamaraju, na noite de domingo (2). José Roberto Grippa Nunes, de 63 anos, dirigia um caminhão carregado com gesso e bateu de frente em uma carreta, segundo a Polícia Civil da Bahia.
Segundo a apuração da TV Santa Cruz, afiliada da TV Globo no Sul da Bahia, José Roberto seguia sentido a cidade de Teixeira de Freitas. A batida provocou um incêndio e a vítima morreu carbonizada. Apesar da gravidade do acidente, o condutor da carreta, que estava vazia, não se feriu e não foi necessária a interdição na pista.
Em nota, a Polícia Civil baiana informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local do acidente, na altura do km 817 da BR 101. Foi confirmado pela corporação que José Roberto é natural de Linhares.
O corpo da vítima está no Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju (BA), para ser liberado aos familiares.

