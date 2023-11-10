Dois meses após fugas em presídios do ES, nove detentos seguem foragidos

O mês de setembro foi marcado por duas fugas no sistema prisional capixaba. No dia 6, sete internos fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS). Uma semana depois, no dia 11, mais sete detentos conseguiram escapar da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri.
Dois meses depois, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou que, até o momento, cinco fugitivos foram recapturados, sendo quatro deles da Penitenciária de Vila Velha e um do CDPS.
Em Vila Velha, os recapturados foram:
- Deorlevan Andrade de Jesus: tem passagens por furto/roubo e estupro. Foi recapturado no dia 12 de setembro, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo;
- Mário Sergio Oliveira Cordeiro: tem passagens por roubo e estupro. Foi recapturado no dia 13 de setembro, no bairro Cascata, na Serra, após ser reconhecido e agredido por populares;
- Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat: com passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo, foi recapturado no dia 27 de setembro, em Córrego Novo Horizonte, zona rural de Mutum, em Minas Gerais;
- Valdinei Mota Bruno: tem passagens por homicídio, estupro de vulnerável e crime de ameaça. Foi recapturado juntamente com Sidney Aparecido, no dia 27 de setembro, em Córrego Novo Horizonte, em Minas Gerais.
Recapturado do CDP da Serra:
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo. Foi recapturado no dia 19 de setembro.
Entenda as fugas
Em menos de uma semana, 14 detentos fugiram de duas unidades prisionais na Grande Vitória. A primeira aconteceu no Centro de Detenção na Serra (CDP), no dia 6 de setembro — quando sete pessoas conseguiram sair do presídio. Os outros sete escaparam da Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV VI) na noite do dia 11.
Além das duas fugas registradas, uma outra tentativa, desta vez frustrada, ocorreu no 10 do mesmo mês, também no CDP da Serra, mesmo local da primeira evasão. Entre os presos há acusados de crimes sexuais, homicídios e tráfico de drogas. Um deles é Vinicius Florêncio dos Santos, mandante do assassinato do soldado da Polícia Militar Fernando da Cruz Comper. O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2022 e Vinicius foi preso quatro meses depois.
Presos que fugiram do CDP da Serra:
- Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto.
- Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;
- Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. Foi recapturado no dia 19 de setembro.
- Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;
- José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.
Presos que fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6:
01
Deorlevan Andrade de Jesus
Tem passagens por tráfico de drogas, furto/roubo e lesão corporal. Foi recapturado na na tarde de terça-feira (12), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.
02
Edinatan Barbosa dos Santos
Tem passagens por furto/roubo e estupro de vulnerável
03
Elvis da Silva Ribeiro
Tem passagens por homicídio e estupro.
04
Felipe Dultra Monteiro
Tem passagens por homicídio, furto/roubo e receptação.
05
Mário Sergio Oliveira Cordeiro
Tem passagens por furto/roubo e estupro. Foi recapturado na noite de quarta-feira (13), em Cascata, na Serra, após ser reconhecido e agredido por populares.
06
Sidney Aparecido de Jesus ou Murilo Donat
Passagens por estupro de vulnerável, estupro, homicídio, lesão corporal e roubo/furto. Foi recapturado pela Polícia Militar mineira na quarta-feira (27) em Córrego Novo Horizonte, zona rural de Mutum, em Minas Gerais.
07
Valdinei Mota Bruno
Tem passagens por homicídio, estupro de vulnerável e crime de ameaça. Foi recapturado pela Polícia Militar mineira na quarta-feira (27) em Córrego Novo Horizonte, zona rural de Mutum, em Minas Gerais.
O que diz a Sejus
Questionada pela reportagem, a Sejus informou que a Corregedoria instaurou procedimento preliminar para apurar os fatos. A investigação segue em andamento. A Sejus, por meio da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), disse que atua de forma integrada com as forças de segurança do Estado para identificar o paradeiro dos foragidos.