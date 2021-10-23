Dois jovens são presos em operação da Polícia Civil em Vitória

Operação da Polícia Civil foi realizada no bairro São Benedito, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Dois jovens, de 20 e 24 anos, foram presos durante um desdobramento da operação Sicário , da Polícia Civil , no bairro São Benedito, em Vitória , na manhã deste sábado (23). Eles tinham mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio. A identidade dos presos não foi divulgada.

Segundo o delegado Romualdo Gianordoli, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois presos tinham relevância no tráfico de drogas na região do Bairro da Penha . Eles não resistiram à prisão.

Os dois presos teriam participado do linchamento de um homem em 2020, após o boato de que ele teria abusado sexualmente de uma criança.

OPERAÇÃO SICÁRIO

As prisões são desdobramentos da operação Sicário. Neste mês, já foram realizadas várias operações em diversas comunidades da região do Bairro da Penha, em Vitória, e em bairros de Vila Velha , que resultaram em 24 prisões.

Segundo a Polícia Civil, todas as prisões foram por homicídio e também por tráfico, e a maioria foi realizada no Bairro da Penha.

A Polícia Civil informou ainda que outras operações serão realizadas para cumprir mais 10 mandados de prisão que estão em aberto contra criminosos da região.