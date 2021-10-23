Garoto de 15 anos corre para posto de gasolina após ser baleado na Serra

Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite desta sexta-feira (22) e correu para um posto de combustíveis no bairro Chácara Parreiral, na Serra. De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente disse que era morador de Balneário Carapebus e que estava visitando a irmã acompanhado de dois primos.
Também segundo a PM, o menor informou que quando o grupo retornava a pé para casa, um homem de bicicleta se aproximou perguntando por outra pessoa. Porém, apesar de a vítima e os primos responderem que não conheciam o indivíduo questionado, o suspeito sacou uma pistola e atirou na direção deles.
O adolescente foi atingido pelo disparo e pediu socorro no posto de combustível. Os primos do menor conseguiram correr e fugir. A equipe da PM socorreu o adolescente e o levou para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina. A Polícia Civil foi acionada.
Demandada a Polícia Civil, foi informado que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.