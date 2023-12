Reclamação antiga

Dois jovens são presos e motos são apreendidas em "rolezinhos" na Grande Vitória

Jovens de 20 e 25 anos foram presos após participarem dos chamados "rolezinhos", quando um grupo trafega em motos fazendo manobras arriscadas e gera barulho com escapamentos modificados

3 min de leitura min de leitura

Dois jovens, de 20 e 25 anos, foram presos e levados para delegacias da Grande Vitória após participarem de "rolezinhos" de motos - quando motociclistas se unem para uma espécie de passeio, causando barulho e muitas vezes cometendo infrações de trânsito. O barulho da moto, alvo de reclamação de moradores, é causado após a troca parcial ou total do escapamento original do veículo. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram dezenas de motociclistas passando por um trecho do bairro Parque residencial Mestre Álvaro, na Serra. O barulho incomoda moradores e coloca em risco quem passa pelos locais escolhidos pelos motociclistas.

No bairro Santo Antônio, em Cariacica, a Polícia Militar identificou um encontro de motociclistas por volta das 14h45 de segunda-feira (25), dia de Natal. A informação inicial era que o grupo estava empinando motos e incomodando os moradores da região. Quando os militares chegaram ao bairro, de acordo com o boletim de ocorrência, os motociclistas tentaram fugir. Um motociclista, porém, foi abordado com a placa adulterada e coberta com um gorro de Papai Noel. A PM constatou com as informações da placa original que a moto estava com uma cor diferente da informada no documento. O indivíduo que guiava a moto conseguiu fugir correndo, e a moto foi encaminhada para a delegacia.

Moradores reclamam de "rolezinho" de motos em cidades da Grande Vitória. (Leitor A Gazeta)

As prisões aconteceram durante a tarde de segunda (25) em Vila Velha e Cariacica. Primeiro na Praia da Costa, onde a Guarda Municipal de Vila Velha encontrou por volta das 15h45 uma moto com uma letra e um número tampados com fita adesiva preta. O condutor, identificado no boletim de ocorrência como Thierry Silva Soares Salino, não tem carteira de habilitação. Por esse motivo, a moto foi recolhida, e o jovem foi detido. Thierry nasceu no dia 25 de dezembro de 2003 e foi preso no mesmo que completou 20 anos de idade.

Mais tarde, por volta das 16h50, a Polícia Militar esteve no bairro Santana, em Cariacica, onde havia um novo "rolezinho". O boletim de ocorrência detalha que os motociclistas estavam "gerando perigo" e "trafegando em velocidade incompatível". A PM tentou abordar alguns indivíduos suspeitos, sendo que um deles, identificado como Murilo Alves da Silva, sofreu um acidente e caiu no chão. O jovem de 25 anos teria, segundo a polícia, participado do "rolezinho". A moto dele foi conduzida para um pátio, e Murilo foi preso.

Considerando as reclamações de moradores sobre o "rolezinho" e as imagens recebidas por A Gazeta, a reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber quantas motos foram apreendidas nos últimos dias e para onde foram levados os dois jovens presos.

A reportagem também procurou as prefeituras das cidades em que há alguma reclamação a respeito. Perguntamos o que tem sido feito pelas prefeituras e guardas municipais para que o problema não aconteça ou que seja amenizado. O texto será atualizado assim que houver algum retorno.

O que diz a Prefeitura de Cariacica

A Secretaria de Defesa Social informou que a Guarda Municipal conta com agentes que fazem o patrulhamento ostensivo, além de atuar em diversos pontos estratégicos da cidade e apoiar operações deste tipo. Os agentes atuam a pé e em viaturas em ocorrências de proteção aos munícipes, entidades, serviços, patrimônio, além de garantir a preservação da segurança da ordem e eventos, parques, escolas, patrulhamento nas ruas e campanhas educativas. A Gerência de Trânsito da Semdefes acrescenta que manobras perigosas, adulterações de placas, retrovisores e canos de descarga das motos configuram-se como infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além de apreensão e suspensão do direito de pilotar a moto.

Barulho de escapamento | Por que é errado? O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que os veículos tenham as características originais. Quando o silenciador do escapamento de uma moto é retirado ou alterado, há uma situação irregular, que está prevista no artigo 230, Inciso XI, do CTB. Trata-se de uma infração grave, que resulta na retirada de cinco pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta