Dois jovens são presos com arma em lanchonete após ameaças na Serra

Também na Serra, a PM realizou outra ação no sábado (15): desta vez, no bairro Feu Rosa – onde acontecia um baile ilegal, com “considerável aglomeração de pessoas impedindo o trânsito, caixas de som com volume extremamente alto e drogas”. Foram apreendidos 154 pinos de cocaína, 109 pedras de crack e 89 buchas de maconha, mas ninguém foi preso.