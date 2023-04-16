Dois jovens são presos com arma em lanchonete após ameaças na Serra

Dois jovens armados foram presos dentro de uma lanchonete no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra. Segundo testemunhas, os suspeitos estavam andando de moto pelas ruas da região, ameaçando as pessoas, durante o final da noite de sábado (15). Eles têm 20 e 21 anos de idade. O nome deles não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, moradores indicaram características da motocicleta usada pela dupla, permitindo a identificação do veículo, que foi encontrado estacionado em frente ao estabelecimento. No interior do local, policiais fizeram buscas e apreenderam uma pistola, uma arma falsa, munições e R$ 427 em espécie.
Os dois jovens, então, foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, ambos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
‘Baile do Mandela'
Também na Serra, a PM realizou outra ação no sábado (15): desta vez, no bairro Feu Rosa – onde acontecia um baile ilegal, com “considerável aglomeração de pessoas impedindo o trânsito, caixas de som com volume extremamente alto e drogas”. Foram apreendidos 154 pinos de cocaína, 109 pedras de crack e 89 buchas de maconha, mas ninguém foi preso.
Cão fareja drogas em Vitória
Já na madrugada deste domingo (16), o cachorro Alpha – um pastor alemão da Polícia Militar – farejou drogas escondidas no Beco da Estrela, no Bairro da Penha, em Vitória. Neste caso, entre as apreensões estão: 177 pinos de cocaína, 102 pedras de crack e 36 buchas de maconha. Além de uma balança de precisão.