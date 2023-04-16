Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Carapina II

Jovem de 19 anos tem carro cercado e é assassinado a tiros na Serra

Outros três homens que estavam com ele no veículo também foram baleados e deram entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2023 às 13:29
Um homem foi morto na madrugada deste domingo (16) no bairro Nova Carapina II, na Serra, após o carro onde ele estava ser cercado por bandidos. João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos, foi atingido por quatro disparos, um no tórax e outros três no ombro esquerdo. Até o momento ninguém foi preso.
Testemunhas contaram à polícia que vários suspeitos encapuzados teriam dado tiros no carro que a vítima estava. Outros três homens estavam no veículo com a vítima e deram entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves.
João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos
João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos, morto com quatro tiros na Serra Crédito: Reprodução
A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados para irem ao bairro Nova Carapina II, Serra, para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública e que havia um homem caído na rua baleado. O Samu foi acionado para atender a vítima, mas quando a equipe chegou ela já estava morta.
O veículo estava próximo a João Vitor com marcas de tiros por toda a sua extensão. Ninguém foi detido em flagrante pela PM.
A Polícia Civil informou em nota que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo de João Vitor foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse a PC em nota.

Veja Também

Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em casa de shows em Vitória

Fuga termina com suspeito morto e outro baleado em Jaguaré

Homem é encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados