Jovem de 19 anos tem carro cercado e é assassinado a tiros na Serra

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (16) no bairro Nova Carapina II, na Serra, após o carro onde ele estava ser cercado por bandidos. João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos, foi atingido por quatro disparos, um no tórax e outros três no ombro esquerdo. Até o momento ninguém foi preso.

Testemunhas contaram à polícia que vários suspeitos encapuzados teriam dado tiros no carro que a vítima estava. Outros três homens estavam no veículo com a vítima e deram entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves.

João Vitor Costa de Sousa, de 19 anos, morto com quatro tiros na Serra Crédito: Reprodução

A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados para irem ao bairro Nova Carapina II, Serra, para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública e que havia um homem caído na rua baleado. O Samu foi acionado para atender a vítima, mas quando a equipe chegou ela já estava morta.

O veículo estava próximo a João Vitor com marcas de tiros por toda a sua extensão. Ninguém foi detido em flagrante pela PM.

A Polícia Civil informou em nota que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo de João Vitor foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.