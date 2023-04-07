Homem é encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha

Corpo foi encontrado atrás de um muro do terreno no bairro Ataíde Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem – cuja identidade não foi divulgada – foi encontrado morto atrás do muro de um terreno baldio no bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Militar informou que a vítima possuía ferimentos na cabeça e no rosto.

A corporação também destacou que foi acionada por volta das 10h por uma pessoa que relatou ter encontrado o corpo. No local, ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.

A Polícia Civil afirma que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.