Homem é preso após agarrar e ameaçar mulher na Praia da Costa

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 65 anos foi preso após tentar agarrar e ameaçar uma mulher, na frente da filha dela, na noite de quinta-feira (6). O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo a corporação, a vítima, de 42 anos, declarou que eles eram amigos há mais de dez anos e que "sempre foram muito próximos e que ele naturalmente frequentava a casa dela, mas que jamais ocorreu algo de cunho amoroso ou sexual entre eles. No entanto, há algum tempo o homem vinha demonstrando ciúmes e dizendo que não aceitaria que ela arrumasse um namorado."

Na noite de quinta, enquanto bebiam juntos na casa dela, ele a teria empurrado contra o sofá e agarrado seus seios, sem consentimento, na frente da filha da vítima, de 9 anos.

"Ela teria conseguido se desvencilhar e correr para rua, mas ele teria ido atrás dela com uma faca e dito que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. O homem foi detido no local e as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha."

Questionada, a Polícia Civil informou, em nota, que “o suspeito, de 65 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por ameaça, importunação sexual e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A mulher solicitou uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o detido.”