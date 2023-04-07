Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagra

Mulher rouba celular e é detida em frente a igreja em Vila Velha

Com uma arma na mão, a acusada rendeu outra mulher por volta da meia-noite de quinta-feira (6), no Centro

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:18

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:18
Suspeito de abusar da menina de oito anos é levado para o DPJ de Vila Velha
Caso de roubo de celular foi registrado no DPJ de Vila Velha Crédito: Arquivo
Após ser flagrada roubando o celular de uma mulher, Katiele Alves dos Santos, de 31 anos, foi detida por populares que passavam pelo local. O crime aconteceu em frente ao Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha, por volta da meia-noite de quinta-feira (6), conforme registro feito pela Polícia Militar
Os policiais acionados para atender a ocorrência apontaram que Katiele estava armada quando rendeu a vítima, que prontamente entregou o celular com medo das ameaças de morte. Ainda segundo os registros da PM, testemunhas do crime, que não foram identificadas, detiveram a acusada, mas foram embora em seguida.
No boletim não consta como foi feita a detenção de Katiele, mas ela apresentava um ferimento na cabeça e precisou ser levada ao Pronto Atendimento (PA) da Glória antes de ser conduzida ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município, onde foi registrado o caso.
Polícia Civil foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência, mas não deu retorno até a publicação desta matéria. 

Veja Também

Mulher é esfaqueada pelo companheiro dentro de casa na Serra

Bandidos invadem casa, fazem idoso refém e levam R$ 200 mil na Mata da Praia

Igreja é alvo de furto em Colatina e quatro suspeitos são detidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Roubo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados