Mulher rouba celular e é detida em frente a igreja em Vila Velha

Após ser flagrada roubando o celular de uma mulher, Katiele Alves dos Santos, de 31 anos, foi detida por populares que passavam pelo local. O crime aconteceu em frente ao Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha, por volta da meia-noite de quinta-feira (6), conforme registro feito pela Polícia Militar.
Os policiais acionados para atender a ocorrência apontaram que Katiele estava armada quando rendeu a vítima, que prontamente entregou o celular com medo das ameaças de morte. Ainda segundo os registros da PM, testemunhas do crime, que não foram identificadas, detiveram a acusada, mas foram embora em seguida.
No boletim não consta como foi feita a detenção de Katiele, mas ela apresentava um ferimento na cabeça e precisou ser levada ao Pronto Atendimento (PA) da Glória antes de ser conduzida ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) do município, onde foi registrado o caso.
A Polícia Civil foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência, mas não deu retorno até a publicação desta matéria.