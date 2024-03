Bairro Eldorado

Dois jovens de 19 anos são executados durante ataque a tiros na Serra

Suspeitos passaram disparando na rua; uma das vítimas teve tantas perfurações que a polícia não conseguiu contabilizar

Dois jovens de 19 anos foram assassinados a tiros durante um ataque no bairro Eldorado, na Serra, na noite da última terça-feira (12). De acordo com testemunhas, os suspeitos passaram em duas motos, disparando. Um dos rapazes mortos, identificado como Carlos Henrique Lima Souza, teve tantas perfurações no corpo que não foi possível contabilizar.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que os policiais receberam denúncias de vários disparos na Avenida Martin Pescador. Chegando lá, eles viram Carlos, caído no cruzamento com a rua Itapemirim. No final da mesma via, em um beco, estava o corpo de Lucas Sousa Marques, atingido por dois disparos.

Cápsula ficou caída próximo ao local onde atiradores passaram, em Eldorado. (Oliveira Alves)

Primeiro, testemunhas disseram que ocupantes de um carro prateado teriam passado atirando. Depois, a informação foi corrigida: os suspeitos estavam em duas motos. Ninguém soube detalhar a motivação para o ataque.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passarão pelo processo de necropsia. Posteriormente, serão liberados para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e que nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta matéria. A corporação destacou que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", disse, em nota.

