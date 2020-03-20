Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ulisses Guimarães

Dois homens são presos após incendiarem ônibus do Transcol em Vila Velha

Confronto entre polícia e bandidos terminou com uma criança de 11 anos baleada. Após tiroteio, populares colocaram fogo em um ônibus da linha 653

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:24
Criança é baleada em perseguição policial e moradores protestam com fogo em ônibus Crédito: Internauta | A Gazeta
Dois homens foram presos depois de incendiarem um ônibus do Transcol, na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A dupla confessou ter colocado fogo no ônibus da linha 653 (Bairro Normília / T. Vila Velha via Ulisses Guimarães), depois que um confronto entre polícia e traficantes terminou com uma menina, de 11 anos, baleada.
A troca de tiros entre a polícia e bandidos aconteceu por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira (19). De acordo com populares, os bandidos perseguidos pela polícia invadiram a casa onde a menina dava banho no cachorro no quintal. Para a família, pela posição dos disparos, a bala que atingiu a menina partiu da Polícia Militar. Já a PM, diz que não há informações sobre os criminosos terem entrado na residência da vítima. 
"Na delegacia, os dois suspeitos confessaram que atearam fogo no coletivo e informaram que a motivação do crime foi em decorrência da guerra entre o tráfico em que uma menina teria sido baleada. Em decorrência disso, se sentiram no direito de depredar, incendiar e causar perigo a toda população local", afirmou o delegado Gabriel Duarte Monteiro, da Delegacia de Crimes Contra o Transporte Público.

Veja Também

Feirante é morto com tiro na cabeça em tentativa de assalto na Serra

Subtenente da reserva da Polícia Militar é assassinado na Serra

Chuva forte deve atingir todo o ES neste fim de semana

Os dois homens vão responder pelos crimes de incêndio, dano qualificado e organização criminosa. Eles já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. A polícia também já identificou o mandante da ação, um traficante da região que não teve o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. 

BALA ALOJADA NO PULMÃO

A menina, de 11 anos, baleada durante o confronto, foi socorrida por um primo para o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha e depois transferida ao Hospital Infantil de Vila Velha. Segundo a mãe da criança, ela está com uma bala alojada no pulmão e aguardava por uma cirurgia na tarde desta quinta-feira (19)
Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais envolvidos na troca de tiros só souberam que a menina de 11 anos havia sido baleada após a finalização da ocorrência e que o fato foi confirmado posteriormente na unidade de saúde. Acrescentou que os militares buscam agir dentro das normas técnicas, que qualquer disparo de arma de fogo é apurado pela Corregedoria da corporação e que somente após essa investigação será possível identificar de onde partiu o tiro que atingiu a menina. O caso também será alvo de uma investigação na Polícia Civil.

Veja Também

Pacientes que usam Reuquinol não acham remédio em farmácias do ES

"Morte por coronavírus é semelhante a afogamento", diz médico

"Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós", pedem profissionais do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados