Chuva forte deve atingir todo o ES neste fim de semana

Uma forte chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, deve atingir todo o Espírito Santo neste sábado (21) e domingo (22). É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em um aviso meteorológico especial publicado nesta quinta-feira (19).
De acordo com o órgão, no sábado (21) o estado fica em nível de Atenção, onde as condições meteorológicas são favoráveis para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com isso, pode ocorrer acumulados de água significativos em todas as regiões do Estado, com risco Alto para as regiões Sudeste, Sul, Serrana, Caparaó, Noroeste e Nordeste e risco Moderado para a região Norte. Confira o mapa abaixo:
Já no domingo (22), o nível continua em Atenção, com previsão de chuva moderada a forte também acompanhada de raios e rajadas de vento que podem resultar em grande acumulados de água na metade Norte do Estado. Sendo risco Alto para a região Norte, e Moderado para trechos das regiões Noroeste e Nordeste do território capixaba. Confira o mapa abaixo:
Desde já, o órgão alerta para os danos que podem ser ocasionados. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil, através do telefone 199 ou do (27) 3194-3652. Em caso de ocorrências, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.