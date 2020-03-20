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Sábado e domingo

Chuva forte deve atingir todo o ES neste fim de semana

Todas as regiões devem registrar grande acumulado de chuvas acompanhado de raios e rajadas de vento, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 12:06
Segunda-feira (18) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto
Uma forte chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, deve atingir todo o Espírito Santo neste sábado (21) e domingo (22). É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em um aviso meteorológico especial publicado nesta quinta-feira (19).
De acordo com o órgão, no sábado (21) o estado fica em nível de Atenção, onde as condições meteorológicas são favoráveis para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com isso, pode ocorrer acumulados de água significativos em todas as regiões do Estado, com risco Alto para as regiões Sudeste, Sul, Serrana, Caparaó, Noroeste e Nordeste e risco Moderado para a região Norte. Confira o mapa abaixo:
Mapa mostra áreas de risco para chuvas fortes no ES neste sábado (21) Crédito: Reprodução | Incaper

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Já no domingo (22), o nível continua em Atenção, com previsão de chuva moderada a forte também acompanhada de raios e rajadas de vento que podem resultar em grande acumulados de água na metade Norte do Estado. Sendo risco Alto para a região Norte, e Moderado para trechos das regiões Noroeste e Nordeste do território capixaba. Confira o mapa abaixo:
Mapa mostra áreas de risco para chuvas fortes no ES neste domingo (22) Crédito: Reprodução | Incaper
Desde já, o órgão alerta para os danos que podem ser ocasionados. Em caso de situação de perigo iminente, recomenda entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil, através do telefone 199 ou do (27) 3194-3652. Em caso de ocorrências, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

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