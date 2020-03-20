Chuva forte deve atingir todo o ES neste fim de semana

Segunda-feira (18) de chuva e tempo nublado na Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto

Uma forte chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, deve atingir todo o Espírito Santo neste sábado (21) e domingo (22). É o que aponta o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) em um aviso meteorológico especial publicado nesta quinta-feira (19).

De acordo com o órgão, no sábado (21) o estado fica em nível de Atenção, onde as condições meteorológicas são favoráveis para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Com isso, pode ocorrer acumulados de água significativos em todas as regiões do Estado, com risco Alto para as regiões Sudeste, Sul, Serrana, Caparaó, Noroeste e Nordeste e risco Moderado para a região Norte. Confira o mapa abaixo:

Mapa mostra áreas de risco para chuvas fortes no ES neste sábado (21) Crédito: Reprodução | Incaper

Já no domingo (22), o nível continua em Atenção, com previsão de chuva moderada a forte também acompanhada de raios e rajadas de vento que podem resultar em grande acumulados de água na metade Norte do Estado. Sendo risco Alto para a região Norte, e Moderado para trechos das regiões Noroeste e Nordeste do território capixaba. Confira o mapa abaixo:

Mapa mostra áreas de risco para chuvas fortes no ES neste domingo (22) Crédito: Reprodução | Incaper