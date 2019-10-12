Suspeitos de roubos

Detentos beneficiados com a saída temporária são presos em operação no ES

Ao todo, 50 policiais participaram da ação realizada nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11)

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 14:02 - Atualizado há 6 anos

Jucimar Silva dos Santos, 37 anos, e Aldo Viana Nunes, 29 anos, são suspeitos por crimes de roubo praticados na Grande Vitória e na região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Dois detentos beneficiados pela Justiça com a saída temporária foram presos em uma operação realizada nesta quinta (10) e sexta-feira (11). Jucimar Silva dos Santos, 37 anos, e Aldo Viana Nunes, 29 anos, são suspeitos por crimes de roubo praticados na Grande Vitória e na região Serrana do Espírito Santo.

“Os detidos receberam o benefício da saída temporária nessa quarta-feira (09). Há suspeitas de que os investigados tenham praticado outros crimes nesses dois dias que estão fora do presídio, além do envolvimento em outros delitos praticados no decorrer deste ano, na região Serrana e em outros municípios do Estado”, explicou o responsável pela operação, delegado Geraldo Peçanha.

De acordo com as investigações, os suspeitos fazem parte de um grupo criminoso especializado na prática de roubo de veículo e residências. Eles agiam na Grande Vitória e na região Serrana, onde alguns deles residem. “Com os detidos foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 e cinco munições do mesmo calibre, além de objetos roubados pelos suspeitos na Grande Vitória”, relatou o delegado.

Nessa quinta-feira (10), os policiais efetuaram a prisão dos investigados, impedindo que eles cometessem outros crimes. “Grande parte dos envolvidos no grupo criminoso são egressos do Sistema Prisional, onde cumprem, ou cumpriram pena pela prática de roubo. É o caso do detido de 37 anos, que cumpre pena de 27 anos e meio de prisão, e foi beneficiado com a saidinha temporária após sete anos prisão”, disse Peçanha.

Geraldo Peçanha acrescentou que, além do envolvimento de Jucimar e Aldo, há outros integrantes que participam do grupo. Por isso, as investigações continuam no sentido de identifica-los e realizar as suas prisões. Jucimar e Aldo foram autuados em flagrante por roubo, porte de arma de fogo com numeração raspada e associação criminosa. Após os procedimentos, eles foram conduzidos para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Participaram da ação as Delegacias de Polícia de Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Guarapari, a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Policia Militar (PM) e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta