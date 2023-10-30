Desavença entre mulheres termina em briga generalizada em Muqui

Um desentendimento entre duas mulheres terminou em uma briga generalizada no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (30). O marido de uma delas também foi agredido por outros dois homens. No boletim registrado pela Polícia Militar consta que uma equipe foi acionada para atender a ocorrência, no entanto, ao chegar ao local, duas pessoas — um homem e uma mulher — já estavam sendo socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

A equipe de socorro informou que ninguém havia sido ferido gravemente e que todos seriam encaminhados para uma unidade médica de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar informou também que uma arma branca (cortante) foi utilizada durante a briga, mas não havia elementos suficientes para caracterizar o fato como tentativa de homicídio, já que a confusão foi cessada antes de evoluir para algo mais grave.