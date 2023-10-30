Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Desavença entre mulheres termina em briga generalizada em Muqui

O marido de uma delas também foi agredido e precisou de resgate de uma equipe do Samu/192
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

30 out 2023 às 18:35

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 18:35

Um desentendimento entre duas mulheres terminou em uma briga generalizada no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (30). O marido de uma delas também foi agredido por outros dois homens. No boletim registrado pela Polícia Militar consta que uma equipe foi acionada para atender a ocorrência, no entanto, ao chegar ao local, duas pessoas — um homem e uma mulher — já estavam sendo socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A equipe de socorro informou que ninguém havia sido ferido gravemente e que todos seriam encaminhados para uma unidade médica de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar informou também que uma arma branca (cortante) foi utilizada durante a briga, mas  não havia elementos suficientes para caracterizar o fato como tentativa de homicídio, já que a confusão foi cessada antes de evoluir para algo mais grave. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que haja investigação. "Orientamos que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online", finalizou.

Veja Também

Briga de família termina com homem agredido e esfaqueado no Sul do ES

Adolescente leva golpes de facão em briga com o pai em Cariacica

Briga de foice entre vizinhas termina com mulher ferida no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Muqui Brigas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados