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Adolescente leva golpes de facão em briga com o pai em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, a presença de um amigo da vítima na residência teria motivado a discussão, que acabou com o adolescente ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2023 às 12:47

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 12:47

Pai do adolescente ferido mostra o facão utilizado na briga em Cariacica
Pai do adolescente ferido mostra o facão utilizado na briga em Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser alvo de golpes de facão na cabeça, no braço e na mão durante uma briga com o pai dentro de casa no bairro Vista Linda, em Cariacica, na noite de terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a presença de um amigo da vítima na residência teria motivado a discussão, que acabou com o jovem ferido. 
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o suspeito trabalha como carpinteiro e pedreiro e tem 50 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, equipes foram ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde havia dado entrada um adolescente de 17 anos. Ele estava ferido com golpes de arma branca.
No hospital, a vítima contou aos policiais que estava em casa com um amigo quando o pai teria exigido que o convidado fosse embora. A justificativa, segundo a vítima, é que o pai não gostava da presença do amigo na casa. O adolescente teria dito que o amigo não iria embora, motivo pelo qual o homem teria se enfurecido e agredido o próprio filho com golpes de facão, atingindo a cabeça e o braço esquerdo.
Após ser ferido pelo pai com o facão, o adolescente procurou o hospital. Segundo apuração da TV Gazeta, apesar dos ferimentos, o adolescente está bem de saúde.

Briga anterior

Em entrevista à TV Gazeta, o pai afirmou que havia sido ameaçado pelo filho anteriormente. Disse ainda que foi agredido pelo filho antes de dar os golpes de facão. O pai ainda contou que o filho já esteve envolvido com o tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Perguntada sobre a prisão do suspeito, a corporação informou que ninguém foi preso pelo crime até a manhã desta quarta-feira (18).
Adolescente leva golpes de facão em briga com o pai em Cariacica

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